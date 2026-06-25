「持续检视精准扶贫策略」议员议案获大比数通过  劳福局：精准扶贫须向痛点和难点对症下药

立法会大会今早（25日）续会，辩论由劳联林振升提出「持续检视精准扶贫策略」的无约束力议员议案。议案终获得两部分在席议员大比数支持通过。

文颕怡：冀续善用「收入」指标加强识别高风险人士

选委界文颕怡表示，贫穷线并不是用来标签任何人，而是用于识别低收入群体，才能针对性提供支援，而收入的确并不是界定贫穷唯一标准，但一定是最容易量化的指标。今次政府采用「社会资源价值」的概念，量化资产和其他福利恒常措施带来的资源，认同政府引入多面向分析框架以及21项指标，但希望政府继续善用当中的「收入」指标，加强识别高风险人士，避免他们陷入贫穷。

她亦建议于社区客厅提供一站式咨询服务，让求助市民可以接触有需要的资讯，而社工是非常专门的职业，分工仔细，若涉及不同的协助范围，不同的社工未必十分熟悉相关政策和资助计划，希望政府能够提供更多培训和支援，给社区客厅的社工，让他们掌握到充足资讯，为市民适时提供协助。

朱立威：希望加大力度引入商界参与 发挥政商民协作优势

民建联朱立威期望政府更进一步整合资源，加大力度引入商界的参与，充分发挥政、商、民三方协作的优势，以更精准的措施拉近贫富差距，让市民有实质的获得感及幸福感。他亦认为，社区在托儿、长者照顾等方面仍有大量需求，当局应善用地区内的闲置用地，或使用率较低的政府物业、社区会堂等，将他们转型升级为有需要人士提供多些暂托服务。

梁文广质疑新机制会否更具偏向性

九龙西梁文广认为要做好扶贫工作，首先要掌握香港有多少所谓的穷人，哪些人需要帮助，明白政府放弃以单一收入评估贫穷或引起社会的疑问，当局新指标锁定三大目标群体，包括㓥房户、单亲家庭及全长者户，同意他们值得优先帮助，但质疑新机制做法是更精明，还是会更具偏向性。

他举例报告都提到，有12岁子女的单亲家庭中，有三成的适龄工作成员拥有专上教育程度，而他们每月家庭收入中位数达到2.34万元，与全港就业收入中位数差不多，反问新机制会否让一批相对有自立能力的家庭，亦会被归类到最适切重点扶贫的对象，令扶贫资源无法精准投放。

孙玉菡重申：单以无收入界定为穷 会失之毫厘、缪之千里

劳工及福利局局长孙玉菡重申，过去的贫穷线有很多局限，只看收入不计资产，是很难反映市民的生活水平的实际情况，尤其是香港已步入高龄社会，有4分之1人口是65岁以上，大多数都不工作，自然没有收入，以过去的模式计划就会被界定为贫穷人口，但实际上全长者户中，有过半数人是业主有自己的物业，亦有八成人正领取社会资助，若仅因他们退休无收入就界定为穷，会出现失之毫厘、缪之千里的问题。

他更称，过去计算贫穷人口只是「一粒数」，要看哪些人是贫、哪些人是穷，他们如何贫、如何穷都无法交代，所以要做精准扶贫，精准对到痛点、难点以对症下药。他明白基层面对的困境，往往都是交织着经济以外的多重问题，单靠现金援助是难改善他们的生活状况和水平。

研优先为高风险户提供支援

另外，上周荔景邨发生双老伦常悲剧，孙玉菡已要求社署加速安排，探访居于房委会屋邨的长者，特别是75岁以上全长者的高风险户，完成后会进一步探访70岁至75岁的长者户，再之后会延伸到「三无大厦」中的高风险户，亦会与房协合作去辨识风险高的全长者户，以及与医管局研究优先为高风险户提供支援。

记者：郭咏欣

相关新闻：

林振升提「持续检视精准扶贫策略」议员议案 孙玉菡 : 基层家庭所需并非单纯财政支援

政府不再定义贫穷 孙玉菡：依赖收入计算会「失真」 难反映「边个穷、点解穷、边度穷」

荔景邨发生双老家庭不幸离世 孙玉菡：事件折射出大数据筛选机制仍有优化空间

