施政报告2026｜李家超：《施政报告》公众咨询6.29展开

香港「五年规划」正在进行公众咨询，特首李家超今日（25日）与33位院校代表后，会后在政府总部见记者。他表示，咨询会已举办十多场咨询会，收到了千份意见，他亦主持了3场的咨询会。他同时宣布，《施政报告》公众咨询将于6月29日展开。

李家超表示，「香港五年规划」公众咨询自上周一开展以来，政府已举办十多场咨询会，接获近千份意见书。他本人亦亲自主持了其中三场咨询会，听取了港区全国人大代表及港区全国政协委员的意见；今日早上则出席了专上教育界咨询会，重点讨论北部都会区的大学城建设。

「香港五年规划」与《施政报告》是一脉相承施政文件

他在咨询过程中观察到，社会各界提出的不少意见既涉及「五年规划」的长远发展方向，同时亦触及《施政报告》的年度部署，充分反映两者之间的密切关系。李家超强调，「香港五年规划」与行政长官《施政报告》是一脉相承的施政文件。「五年规划」作为前瞻性、策略性及方向性的指导文件，为香港未来五年的经济与社会发展定下明确方向；而《施政报告》则是每年的具体施政部署，透过订立多项具体指标以回应规划的要求与方向，汇报落实进度，并按每年的实际情况因时制宜，推出各项政策措施。

将积极出席多场线上及线下咨询会

考虑到两份文件关系密切，且过去有市民反映其意见同时适用于两者，政府决定在余下的咨询会中，合并收集有关「五年规划」与2026年《施政报告》的意见。李家超指出，无论市民选择就两个主题分开提交意见，抑或一并提供，政府都会作全面整理与分析，并适当地归纳于两份文件的编制考虑之中。

在咨询期间，李家超与管治团队将一如既往，积极出席多场线上及线下咨询会，并会走进社区，广泛听取业界代表、地区组织、政党及广大市民等不同阶层人士的意见。他呼吁社会各界踊跃参与，积极建言献策。

政府早前指，「五年规划」、《施政报告》与《财政预算案》三者相辅相成，在「五年规划」咨询方面，呼吁市民从宏观出发提出战略意见。