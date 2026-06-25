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公屋｜可供公屋申请者估算单位创10年内新高 落成量较上年度增6900个

政情
更新时间：12:25 2026-06-25 HKT
发布时间：12:25 2026-06-25 HKT

上星期房委会辖下资助房屋小组委员会通过2026/27年度公屋编配估算。房屋局局长何永贤表示，今届特区政府全力「提速、提量、提质、提效」下，本年度公屋编配相关数字上有四大提升，可供编配予公屋申请者估算单位创十年内新高。

公屋落成量预计大增44%

何永贤在社交平台指，四大提大包括：公屋落成量预计将较上一个年度大幅增加44%、即约6900个；本年度可供编配的估算公屋单位高达约34500个，较去年度实际编配单位增加约6000个；34500个单位中，包括约14600个新单位及约19900个回收单位，新单位比去年多66%，即约5800个；当中，26750个单位（即77.5%）将编配予公屋申请者，比今届特区政府上任前三年平均每年约15 700个高逾70%，而编配予公屋申请者的单位估算数目是十年内新高。

公屋落成量预计将较上一个年度大幅增加44%、即约6900个。何永贤fb
公屋落成量预计将较上一个年度大幅增加44%、即约6900个。何永贤fb
本年度可供编配的估算公屋单位高达约34500个，较去年度实际编配单位增加约6000个。何永贤fb
本年度可供编配的估算公屋单位高达约34500个，较去年度实际编配单位增加约6000个。何永贤fb
可供配新公屋单位比去年多66%，即约5800个。何永贤fb
可供配新公屋单位比去年多66%，即约5800个。何永贤fb

她感谢团队的努力，局方会继续全力落实各个公屋项目，并加强建筑科技应用以提升效率，为市民建屋建家。

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