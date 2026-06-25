大棋盘｜英国十年换七相经济烂摊 港人「小回流潮」明年出现？

英国首相施纪贤宣布辞任执政工党党魁后，大曼彻斯特市前市长贝安德被视为下任首相大热，料成为10年内第7位首相。英国政局在香港向来关注度高，尤其近年英国多了BNO移英港人群体，惟极右的英国改革党迅速崛起，日后移民政策会否有变或收紧，一直备受关注。适逢明年将有首批完成「5+1」要求的港人入籍英国，届时又会否出现一波「小回流」？

英国2021年开放BNO移英「5+1」安排，即居满5年可申请英籍，一年后批出，换言之2027年将有首批港人正式成为英国公民。英国近年曾调整政策，例如扩大资格至BNO「二三代」；至于今年初收紧的移民收入、英语等要求，暂未扩展至香港BNO持有人。

综合英国媒体归纳，贝安德移民政策主张早年较重视移民及寻求庇护人士权益，近年逐渐「向中间移动」，开始强调适度的边境管制，增强国民对移民管控的信心。不过贝安德阔别下议院多年，对全国性政策的立场可能再有调整，或受制于党内压力，而他尚未公布完整政纲，需要继续观察。

有本港立法会议员称，认识不少移居大曼彻斯特的专业人士，普遍认为贝安德主政期间作风务实，最多是担心他上台后会加税，因他立场倾向认同「富人税」，笑言「越有钱嘅朋友就越惊。」不过，圈子内普遍不相信贝安德会大改移民政策，从现实角度看，留住香港移民对英国的外交政策大方向没有影响，而港人对英国经济贡献较高，「有钱嘅会交税，无钱嘅都肯挨」，实在没有必要「郁」香港人。

不过他提醒若放远视野，英国过去十多年经济停滞不前，失业率维持高位，脱欧后遗症继续涌现，工党由谁人上台都不见得能解决问题。若问题拖到2029年大选，到时改革党进一步扩张版图甚至由法拉奇拜相，对不同地区移民态度可能有变。

亦有熟悉移英港人圈子的人士指，对移民而言，谁当首相未必最关心的事，英国面对的结构性经济危机、脱欧后适应等问题，并非一人甚至一个党派之力可解决，「边个上去都系难搞」。据他了解，部分相对年轻的港人移民眼见英国经济，「叠埋心水」完成「5+1」、取得英籍留有后路后，准备回港「揾真银」，预料有一小波「回流潮」。

事实上，近年移英港人已有回流现象，不少人等不到5年便回港，原因包括难找工作、收入下降、生活苦闷等。瑞银上月发表市场展望，看好本港楼市继续上升，原因之一是首批赴英移民明年可获英国公民资格，惟英国就业环境逊色，料迎人口回流潮，进一步提振住屋需求。

不过有建制中人认为，今次移民潮多属政治原因，不少人已在当地置业、子女融入当地教育，相信再举家移民的家庭不会十分多，即使回流亦未必考虑立即买楼。他又指，本港就业市场亦非当年般「好景」，找回高薪厚职并不容易，加上不少机构可能有政治因素考虑，对聘请「回流港人」也有所顾忌。

聂风