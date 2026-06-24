夏季达沃斯论坛｜陈茂波 : 新兴支付系统与跨境基础设施应被视为补充方案 非零和替代

财政司司长陈茂波今日（24日）继续在大连的访问行程，出席2026年新领军者年会（夏季达沃斯论坛）的相关活动，并参与了多场辽港交流活动。陈茂波上午出席了年会的开幕式。国务院总理李强出席开幕式并致辞。

中国在全球贸易占重要份额 带动人民币在跨境支付结算使用趋频繁

陈茂波其后出席了由世界经济论坛举办的讨论环节，与多位来自内地与海外的金融政商领袖就「金融正在分化我们吗？」进行对话。陈茂波在讨论环节时表示，不认为世界正形成割裂的金融体系，但各经济体以本币进行贸易和投资结算、分散汇兑风险和降低成本的趋势，将会持续并自然发展。他指出，中国在全球贸易占重要份额，带动人民币在跨境支付和结算的使用愈趋频繁，国际货币体系亦因而朝多元化方向稳步发展。他指出，新兴支付系统与跨境基础设施应被视为增加选择、提升效率、降低成本及加强金融安全与韧性的补充方案，而非零和替代。

谈到香港角色时，陈茂波指出，尽管地缘政治带来不确定性，海外资金仍十分重视内地创新能力及具吸引力的估值，欧美机构投资者依然是香港新股及二级市场的重要参与者。他说，香港在巩固国际金融中心地位的同时，会在审慎监管和保障金融稳定的前提下，积极推动包括代币化资产在内的金融科技创新。这包括特区政府带头发行代币化债券，扩大投资者基础，亦推动绿色金融、黄金和大宗商品交易发展。

拜会辽宁省委书记许昆林和省长王新伟

陈茂波今日也拜会了辽宁省委书记许昆林和省长王新伟，陈茂波在会面上表示，辽宁区位优势突出，产业底蕴深厚，与香港经济互补性强，双方深化合作潜力巨大。此次到访大连，组织香港金融与创科机构和企业，积极与辽宁业界深度对接，助力更多辽宁优质企业「走出去」。他表示，期待与辽宁深化拓展经贸、金融、创科、航运和物流等领域的交流合作，推动辽港两地繁荣发展。

陈茂波下午出席了由引进重点企业办公室（引进办）在大连举办的扬帆内地企业走向全球推介大会。大会以「辽港携手．扬帆启航」为主题，聚焦讨论如何利用香港金融、贸易和创科中心，以及高度国际化的独特优势，助力辽宁企业出海，布局全球。辽宁省政府党组成员、副省长白英参与活动。活动吸引逾180位当地政商界、创科界及多个机构的领袖与企业代表参与。

陈茂波在活动中指出，辽宁作为全国工业能力最厚实的省份之一，创新能力不断提升，并正加快建设现代化产业体系。辽宁企业创新力强，加上强大的制造能力、在东北地区拥有庞大的应用场景和产业链条，在发展海外市场方面大有可为。他指出，香港新股市场活跃、国际资金和专业机构云集，企业来港不仅可高效融资，还可提升公司管治水平、国际知名度及全球招才能力。近年特区政府大力发展创科，强化科研和基建，推动教育、科技、人才、产业一体化发展，并通过香港投资管理有限公司，以「投小、投早、投长期」方式支持硬科技和未来产业。此外，科学园、数码港等创科园区，加上特区政府成立的「出海」专班，致力为创新企业提供孵化、专业支援和风险管理等服务。陈茂波诚邀辽宁及东北企业善用香港的国际金融与创科平台，以及人才优势和专业力量，开拓海外市场。

在活动上，多家已落户香港的内地和海外企业代表亦分享在港发展与出海经验；香港投资管理有限公司、香港交易所、香港科技园公司、数码港及港深创科园亦在大会上介绍香港在融资、创科生态系统及政策配套方面的整体优势。

陈茂波今日也出席了由南华早报和香港投资管理有限公司共同举办的C-Suite圆桌会议，与来自内地与海外的企业负责人介绍香港的最新情况和发展策略。

他下午也出席了由香港特区政府驻北京办事处和驻辽宁联络处举办的「在辽港商港企分享会」，与当地的港商和港人深入交流经营经验。他晚上亦出席了由辽宁香港商会举办的交流晚宴。

陈茂波明日（25日）早上会继续在大连的活动，随后转往西安访问。

