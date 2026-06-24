律师会会长汤文龙赴京出席「第四届发展中国家与国际法论坛」 深化国际法治与全球治理交流

应中华人民共和国外交部邀请，香港律师会会长汤文龙今日（24日）率团赴北京，出席一连两日举行的「第四届发展中国家与国际法论坛」。论坛汇聚多国知名专家、学者及业界领袖，探讨国际法治及全球治理体系的最新发展。律师会表示，正积极探讨成立专责处理大宗商品交易争议的调解员名册，以配合本港发展战略，进一步巩固香港作为国际争议解决中心的地位。

探讨全球治理 应对单边主义与科技挑战

是次论坛由中国国际法学会、亚洲国际法律研究院及武汉大学国际法研究所联合主办，以「国际法治与全球治理：维系和平与促进繁荣的愿景」为主题。

外交部副部长华春莹在会上强调，国际法治是构建公平、公正全球治理体系的基石。她呼吁各界坚守主权平等原则，尊重《联合国宪章》，并落实真正的多边主义，以促进持久和平与共同繁荣。中国国际法学会副会长肖永平致辞时指出，面对近年单边主义抬头，以及人工智能等新兴科技带来的规管挑战，各国必须透过建设性对话维护公义及坚守法治承诺。

此外，联合国主管法律事务副秘书长兼法律顾问哈马舍尔德、非洲联盟法律顾问Hajer Gueldich透过视像致辞；亚洲—非洲法律协商组织（AALCO）秘书长卡玛琳及联合国国际法委员会委员马新民亦发表演说。与会嘉宾一致认同，在当前地缘政治紧张的背景下，国际法在应对全球挑战、推动建立包容性法律体系中发挥著关键作用。

律师会正探讨成立专责处理大宗商品交易争议调解员名册

律师会正积极支持香港国际调解的进一步发展。律师会透露，目前正与特区政府及总部落户香港的「国际调解院」（IOMed）探讨成立专责处理大宗商品交易争议的调解员名册。

此举不仅配合政府将香港发展为国际黄金及大宗商品交易中心的策略方向，更彰显香港法律界在解决复杂跨境供应链争议上的实际贡献。律师会指出，国际调解院总部落户香港，进一步凸显了香港在普通法制度与国际实践交汇点上的独特优势，为调解服务注入新动力。

随同汤文龙出席论坛的代表，还包括律师会理事会成员兼大中华法律事务年青律师附属委员会主席谭雪欣，以及大中华法律事务委员会委员罗天恩。律师会表示，参与此类高层次对话有助拓阔国际视野，并加强跨司法管辖区的专业网络。

律师会一直致力深化国际法律合作。今年4月13日，汤文龙曾率团访京并与外交部条约法律司会面，深入探讨加强国际法律合作及培养涉外法律人才等议题。律师会强调，未来将继续发挥香港在「一国两制」下的独特优势，就跨境争议解决及国际规则衔接提供专业视角，为建立更公平、包容和高效的国际法律秩序作出贡献。