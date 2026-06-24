北都 | 回应议员关注造价 政府 : 古洞北联用大楼最新建筑费降至97亿 较估算减2.6亿

政府计划在北部都会区古洞北新发展区第29区兴建联用综合大楼及联用办公大楼。发展局局长宁汉豪今日( 24日 )书面回复称总净作业楼面面积达约8.6万平方米，已计及回标价的最新建设费用为97.1亿元，较5月底咨询立法会发展事务委员会时的99.6亿元估算减少约2.6亿元、即约2.6%。

联用大楼预计2030年年底完成

宁汉豪指，有关项目总净作业楼面面积达约8.6万平方米。除标志性外观设计外，项目亦会融合绿色建筑及智慧元素，采用先进建造法，势将成为古洞北的地标建筑。如获立法会拨款，工程将于今年第三季展开，35层高的办公大楼预计2029年年底便能率先完工，届时九个政策局及部门包括建筑署和食物环境衞生署的总部将迁往该办公大楼。工务小组委员会讨论文件中提到，在重置有关办公室至拟建办公大楼后，每年可节省约4,800万元租金及相关开支。政府办公室的净作业楼面面积约为6.3万平方米，落成初期会有约4900名人员在内工作。另外，联用大楼则预计于2030年年底完成，以照顾古洞北于2032年全面落成后13万新增人口的需要。

立法会议员关注联用大楼造价近百亿。资料图片

她续指为配合施工时间表，政府已就项目的「设计及建造」合约完成同步招标。工务小组委员会将于6月29日审议项目的拨款申请，按付款当日价格计算，最新建设费用为约97亿元，较今年5月底估算减少约2.6亿元（约2.6%）。工务小组委员会的文件亦比较了古洞北项目和另外两个类型相近的大楼建筑项目（「将军澳67区政府联用办公大楼」以及「九龙城贾炳达道联用大楼」），三者的建筑费用单位价格均相若。

宁汉豪指联用大楼最新建设费用为约97亿元，较今年5月底估算减少约2.6亿元（约2.6%）。资料图片

她建议在项目的地下预留约650平方米净作业楼面面积作商店及餐厅用途，以照顾工作人员、访客、设施使用者及其他公众人士的需要。虽然地下楼层面积所限，未能增加商店及餐厅的面积，但项目以北正兴建三个私人商住发展项目，将提供合共超过3.1万平方米的非住用楼面，其中大部分为商场或商舖的楼面，相信有关设施足可满足当区居民的日常需要。