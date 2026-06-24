林振升提「持续检视精准扶贫策略」议员议案 孙玉菡 : 基层家庭所需并非单纯财政支援

劳联林振升今日（24日）在立法会提出「持续检视精准扶贫策略」议员议案。民建联植洁铃、选委界陈祖光、自由党李镇强及工联会邓家彪提出修正案。劳工及福利局局长孙玉菡表示，扶贫委员会日前发表《香港精准扶贫成果报告》，为下阶段工作奠定基础。他强调本届政府以人为本，建立完善扶贫体系，除每年投入数千亿元提供房屋及医疗等普惠服务外，亦透过政商民协作，针对㓥房户、单亲及全长者住户落实精准扶贫项目，多管齐下提供适切支援。

议员促深化防贫脱贫工作

林振升指，国家《「十五五」规划纲要》提出「加大保障和改善民生力度，扎实推进全体人民共同富裕」并作出具体部署；为助力特区政府制定首份香港五年规划，巩固和提升扶贫政策的成效，立法会促请特区政府持续检视精准扶贫策略，深化扶贫、脱贫、防贫工作，帮助更多有需要的弱势社群。

植洁铃提出修正案，促请特区政府加快步伐改善跨代贫穷，帮助贫穷家庭为子女累积资本以改善生活；加强支援基层及照顾者，包括提供多元暂托服务、推动弹性上班安排及技能培训，以协助他们就业；检视及优化现行综合社会保障援助计划，鼓励有工作能力受助者积极就业，自力更生，逐步减少对社会福利的过度依赖；以及善用人工智能与大数据建立弱势社群数据库，并结合社区网络主动筛查，精准识别及支援危机家庭，确保扶贫资源切实到位。

陈祖光亦提出修正案，促请特区政府针对刚脱离贫穷的人士，设立过渡性的支援机制，防止其因轻微经济波动而再度陷入贫穷，特别是在当前人口急速老化的背景下，防止长者因失去劳动收入而生活在贫穷线下。

李镇强促请特区政府持续检视精准扶贫策略，包括研究利用科学化数据计算方式订立贫穷门槛，以确保珍贵的公共资源用得其所。邓家彪的修正案则强调，应提升本地居民可支配收入，订立收窄贫富差距的目标。

孙玉菡：助基层建社会连系免孤军作战

孙玉菡表示，扶贫委员会早前发表了《香港精准扶贫成果报告》，而林振升提出的议案时机正好，让各界有良好机会共同讨论精准扶贫这一备受关注的议题，并就如何有效扶助社会上有需要的特定群组交流意见。

他引述政务司司长在发表报告当日于记者会上的发言，指出扶贫的重点在于「人」，政府必须清楚掌握哪些群组最需要帮助、他们的具体需求，以及如何提供协助。他表示，许多基层家庭所需的并非单纯财政支援，更包括改善生活空间、拓宽子女视野、关怀陪伴长者，以及减轻单亲父母的照顾负担。他强调，每个人都需要与社会建立连系，以便在面对逆境时获得同行支持，而非孤军作战。

普惠服务与精准扶贫项目建立紧密保障网

孙玉菡续指，秉持这份初心，本届政府致力建立完善的扶贫体系。政府每年投放数千亿元资源于房屋、医疗、教育及社会福利等普惠性社会服务，为市民的基本生活提供良好保障。此外，政府亦向有经济需要的市民发放各类现金津贴，以纾缓其生活困境。这些普惠服务发挥了「兜底保障」与「造血赋能」的作用，惠及绝大多数市民，成为政府扶贫工作的重要基石。

在此稳固基础上，政府采用多面向的分析方法辨别目标群组，深入了解其需求，从而向㓥房住户、单亲家庭及全长者住户等对应人士，提供具针对性的支援。孙玉菡表示，政府根据各目标群组的特征，运用客观准则找出其难点与痛点，并在政商民三方协作，推动并落实一系列精准扶贫项目，包括「共创明Teen计划」及「社区客厅」试行计划，扶助㓥房住户；「在校课后托管服务计划」，支援单亲家庭；以及透过关爱队探访及支援全长者家庭。

孙玉菡强调，普惠社会服务与精准扶贫项目相辅相成、衔接互补，共同构成系统化且可持续的完整扶贫体系，为有需要的家庭织成更紧密的保障网。

记者：李健威