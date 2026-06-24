李家超访福建︱总结访问行程 李家超 : 鼓励更多福建企业落户北都 优势互补

行政长官李家超今日（24日）继续福建访问行程，与在闽香港长者会面，到访关于福州市发展的主题展览，并考察新能源和科技企业。他傍晚在福州市与福州市委书记郭宁宁和福州市市长吴贤德会面交流，其后返港。

他于早上在福州与在闽养老的香港长者会面，了解他们在当地的生活。李家超表示，特区政府一直为跨境安老提供支持，当中福建计划为移居福建省的合资格香港居民每月提供现金津贴。特区政府会继续推动跨境安老措施，为香港长者在内地养老提供更多便利。

访「3820」战略工程实施30周年成就展 了解福州城规经济社会发展

李家超其后到访「3820」战略工程实施30周年成就展，了解福州的城市规划和经济社会发展成就。「3820」战略工程是国家主席习近平时任福州市委书记期间，于1992年主持编制《福州市20年经济社会发展战略设想》，以3年、8年和20年为节点，规划福州的发展蓝图，为福州长远发展指明方向和奠定重要基础。

李家超表示，战略设想有系统地谋划福州的经济社会发展目标、步骤、布局、重点等，深具前瞻性，引领福州改革开放和现代化建设，当中的理念和重大实践，有很大启发性。特区政府正全速编制香港第一个五年规划，会全力以赴做好编制工作，以具方向性、策略性、可操作的指导性文件，谋划香港未来五年发展，积极把握国家「十五五」规划带来的重大机遇，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心，加速建设国际创科中心，打造国际高端人才集聚高地，更好融入和服务国家发展大局，进一步发展经济、提升市民福祉。

李家超之后抵达宁德市，与宁德市委书记张永宁会面，就共同关心的议题交流意见。

李家超下午到访宁德时代新能源科技股份有限公司（宁德时代）和宁德思客琦智能装备有限公司（思客琦），了解新能源电池技术研发和自动化智能装备制造的高新技术发展。宁德时代是全球领先的新能源科技企业，动力电池市占率连续九年全球第一，去年在香港上市，是当时全球最大规模的首次公开招股；同时在香港科学园设立香港研究院，重点发展人工智能、新能源、新材料等领域。思客琦是国家专精特新「小巨人」企业，聚焦新能源、车辆、工程机械等自动化领域，通过技术链、供应链、人才链全链条服务能力，持续推进相关行业实现新型工业化。两者发挥产业链协同发展互补。

李家超表示，宁德时代在港上市和设立研究院，反映香港作为国际金融和创科枢纽的双重优势；而香港持续推动新能源产业发展，加速绿色技术落地，期望闽港在新能源产业领域进一步加强合作，携手共进。他说，香港拥有五所全球百强大学、八间亚洲百强大学，汇聚海内外的科研专家和研究团队，结合粤港澳大湾区的创新要素，正全力发展成为国际创新科技中心，其中北部都会区正提速提效发展，涵盖河套香港园区和新田科技城等多个创科项目，为研发和成果转化提供完整产业链，推动上中下游协同发展。他鼓励更多福建企业落户北都，善用香港内联外通的优势和专业高增值服务，引进前沿高新技术和人才，结合香港的雄厚科研实力和蓬勃创科生态，完善产业链布局，推进新型工业化，达致优势互补，把握好国家高质量发展和高水平对外开放带来的新机遇。