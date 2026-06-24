立法会︱谭镇国提促进新界北医疗发展议员议案获通过 庄豪锋修正案倡跨区津贴遭否决

新社联、新界北议员谭镇国今日（24日）在立法会提出「加快规划并落实新界北医院联网，促进新界北医疗发展」议员议案。实政圆桌、新界西北议员庄豪锋及民建联周浩鼎分别提出修正案。庄豪锋提出的修正案被同为新界西北的周浩鼎要求记名表决，最终未获在席过半数议员赞成而被否决；而原议案及周浩鼎提出的修正案则获得通过。

谭镇国：加快落实以人为本的新界北医院联网

谭镇国表示，为助力政府制定首份五年规划，并回应国家《十五五规划纲要》加快北部都会区建设的要求，促请政府因应北都人口急速增长，加快规划并落实涵盖北区、元朗及天水围的新界北医院联网，以增加新界北医疗资源、完善专科服务、缩短轮候时间、提升基层医疗覆盖率，并结合生命科技与医学教育，将新界北医院联网打造成为以人为本、医疗为先、创新驱动的现代化医疗体系。

他提出7项建议措施，包括将北区医院、天水围医院、博爱医院及规划中的洪水桥医院和牛潭尾旗舰医院纳入新界北医院联网，建立统一管理架构，以统筹病床、人手及专科分配；加快建设牛潭尾旗舰医院，并明确扩建天水围医院及落成洪水桥医院的时间表；增加新界北医疗资源，包括病床、人手及基层医疗服务，并加强推行家庭医生制度及慢性疾病共同治理计划等。

庄豪锋倡拨津贴吸跨区人手、周浩鼎忧资源过度扩张

庄豪锋提出修正案中，建议当局应考虑增拨资源，为跨区工作的医护人员提供额外津贴，吸引他们到较偏远的新界北医院联网工作，从而增加新界北医院人手及缩短轮候时间。

周浩鼎提出的修正案，则表示鉴于北区医院、天水围医院、博爱医院及规划中的洪水桥医院和牛潭尾旗舰医院均位于北都范围内，适时因应人口增长及分布，将合适的医院纳入新界北医院联网，建立统一管理架构，以统筹病床、人手及专科分配，并有效协调附近医院联网的服务范围及资源。

对于庄豪锋提出的修正案，周浩鼎认为当局需厘清跨区调配资源以支援其他医院人手的细节，「究竟𠮶条线画到几阔」，包括跨区调配的界线与范围，以及有关安排是否适用于所有地区。他亦关注相关调配会否导致公共资源过度扩张，认为在医院联网资源调整的过程中，必须取得平衡及进行有效协调，并强调整个处理过程必须切实照顾到各区的不同需要。

庄豪锋：将向弃权议员了解如何优化倡议

在表决环节，庄豪锋提出的修正案被周浩鼎要求记名表决，最终仅得15人赞成，陈祖光及文颕怡2人投反对票，修正案因未获在席过半数议员赞成而被否决；而原议案及周浩鼎提出的修正案则顺利获得通过。

庄豪锋在会后表示，估计现时有部分地区议员希望为其所属选区争取更多医疗人员，并倾向让相关医疗人手继续留守在该区的医院提供服务。他续指，从整个北部都会区的发展来看，新界西及新界北均需更多优秀医生前往执业，原以为新界北、新界西北等邻近议员都会支持其修正案。他表示会向投反对及弃权的同事了解原因，探讨如何进一步优化其倡议。

记者：李健威