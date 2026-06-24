五年规划｜经民联倡订定具体指标 人均居住面积十年增至210平方呎 推强积金首置

政府正就五年规划展开公众咨询。经民联今日（24日）发布「关于五年规划民生社会愿景目标与指标的建议」报告发布会，建议特区政府在香港五年规划中，民生重点应聚焦安居、乐业、育人、安老四大范畴，并制定明确愿景和目标，推出更多有力的政策措施，包括人均居住面积在未来十年增至210平方呎、失业率降至不超过3%、接受专上教育的青年劳动人口比例提升至80%、长者医疗券服务点扩至整个广东省等，逐步实现市民对美好生活的向往。

倡香港五年计划要以民为本改善住所

党魁吴永嘉表示，坚持人民至上是国家「十五五」规划推进经济社会发展必须遵循的原则之一。香港首个五年规划，亦要同样惠及市民，以安居、乐业、育人、安老四大范畴去规划民生及社会发展重点。

副主席刘业强指，在安居方面，由「住有所居」迈向「住有宜居」，全方位回应市民对「安居」的更高期待，「从有瓦遮头转向住得宽敞啲、住得幸福啲」。「安居」的目标包括五年内将人均居住面积由172平方呎增加至190至195平方呎，十年增加至205至210平方呎；五年内将公屋综合轮候时间由4.7年，缩短至不多于4年，十年缩短至不多于3.5年；五年推动500幢旧楼重建，十年重建十分之一50年以上楼龄的旧楼，约1,000幢等。

他续指，具体建议包括以「先行先试」形式提高北部都会区内公屋的人均编配标准，及标准单位人均面积；将目前公私营房屋的七比三比例调整至六比四，适度增加私营房屋供应；设立公屋重建KPI，争取10年内启动重建全港24条老旧屋邨中的12条等。

冀增创科研发人才 拓高质量就业

在乐业方面，经民联倡推动高质量就业，为市民提供更多高质量岗位，让发展成果全民共享。副主席陈祖恒指，五年内将失业率由3.7%降至不超过3.5%，十年降至不超过3%；创科研发人员五年内由4.7万人突破7万人，十年突破10万人；初创企业五年突破7,000间，十年突破1万间等。

执委会成员黄永威建议，应提升各行业雇员竞争力：增加工程人才就业和发展机会；多管齐下协助企业融资，保障就业；优化财政补贴和资助，减轻营商压力；完善长远税制，推动产业发展；完善政策架构和支援，减轻中产及基层负担等。

倡设「强积金首置」 解决青年四业

执委会成员邓铭心表示，在育人方面，需切实解决青年学业、就业、创业及置业「四业」问题，同时培养更多爱国爱港、具专业技能和国际视野的人才。制定的指标包括五年内将曾接受专上教育的青年劳动人口比例，由70.3%提升至75%，十年提升至80%；五年实现每年5万名青年参加民青局内地和海外交流和实习计划，十年增至8万名等。

她续指，具体建议包括完善青年政策顶层规划和统筹；设立「强积金首次置业计划」，解决青年置业困难；支援青年创业；增拨资源，鼓励青年到内地就业和实习等。

化老龄为红利 医疗券拟扩至全广东

在安老方面，经民联建议应从传统的「被动兜底」转向「主动应对」，将老龄化转为「发展红利」，实现老有所养、老有所为、老有所乐。林伟全指，具体指标是五年内提升平均预期寿命，男性由83.3岁突破85岁，女性由88.7岁突破90岁；「长者医疗券大湾区试点计划」的服务点五年内由21个增至50个，十年扩至整个广东省；「广东院舍照顾服务计划」安老院舍五年由26个增至50个，十年扩至整个广东省等。

卜国明则建议包括制定全面安老政策蓝图，完善退休保障；善用大湾区优势，完善跨境安老；构建「银发发展蓝图」，丰富银发生活；推进科技赋能，智慧养老；完善医疗网络规划和建设；完善「长者医疗券」和牙科服务，减轻长者负担等。

吴永嘉总结，这是经民联发布的第三份研究报告，报告聚焦民生社会发展范畴，未来将继续就五年规划其他内容广泛咨询业界，为政府提供更多建设性意见。

记者、摄影：梁珮旻