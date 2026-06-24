细价股比例高于其他证券市场 许正宇：全方位打击「拉高出货」等市场操纵活动

商界（第三）严刚关注现时本港股市中有超过一半以上的股票属「细价股」，有关比例远高于其他证券市场，当局会否考虑减少细价股数目。财经事务及库务局局长许正宇表示，政府与监管机构绝不容许任何涉嫌市场操纵或侵害小股东权益的行为，当局留意到细价股及流动性较低股份在网上平台及社交媒体资讯传播迅速下，令市场操纵活动更容易出现。就此证监会一直采取多管齐下的策略，全方位打击包括「拉高出货」在内的市场操纵活动。

股价流动性取决市场供求、公司基本面等多因素

他解释，香港作为一个开放且国际化的市场，股票价格和市值、流动性和市场板块的分布主要由市场供求、公司基本面以及投资者的风险偏好等不同因素驱动，股票价格的高低可能与其发行股数、历史资本运作及企业规模有关，股票的流动性亦受宏观经济情况、行业前景及市场投资气氛等外在因素影响。

港交所落实GEM上市改革 助高增长企业融资

为进一步协助具备增长潜力的中小企业集资发展，经咨询市场后，港交所于2024年落实GEM上市改革，包括为大量从事研发活动的高增长企业推出新的上市路径、推出新的「简化转板机制」等，从源头提升上市公司的质素并带动市场气氛。

优化措施见效 市场流动性分布更广

在各项优化措施的带动下，香港市场不同市值层级的公司的流动性呈现更广泛分布的趋势。整体市场流动性在2021年至2026年5月期间增长了65%。当中，市值排名位列第21至100位及100位以后的公司流动性分别上升92％及61％，令相关企业在整体市场成交额中的占比由约61％提升至约68％。相关分布亦与其他亚太主要交易所包括日本、韩国及台湾相近。

持续评估市场结构 完善上市交易机制

证监会和港交所会持续评估整体市场结构，探索进一步完善上市和交易机制。透过提供更具效率的市场环境，期望让企业能更有效地参与市场，扩大投资者基础，推动整体市场的流动性表现，更好服务企业及投资者的需要。

加强日常监测数据 防范股权集中与壳股

他亦强调，证监会和港交所透过持续的日常市场监察及实时数据分析，监察股票价格及成交异动，及早识别可疑的操纵活动。证监会会就股权过于集中或其他异常情况发出「股权高度集中」公布，提醒投资者注意相关风险。港交所的《上市规则》亦设有相关要求防止发行人透过欠缺充分商业理据的集资活动摊薄股东的持股和设有保障股东权益的措施，以防止其进行壳股活动。

证监会多层次执法 联同警方打击操纵

在执法方面，证监会会视乎个案性质，采取适当的刑事、民事及监管行动。证监会会继续与警方及其他执法机构保持紧密合作，加强情报交流及联合打击相关市场操纵活动。

政府会继续推动监管机构及港交所持续优化上市制度，为海内外优质企业提供包括传统首次公开招股、特殊目的收购公司等多元且便捷的上市融资选择，巩固香港作为环球集资中心的竞争力。

记者：郭咏欣