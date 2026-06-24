公院暂无意放宽剖腹分娩政策 当局指须具明确医疗需要 非因择日或个人偏好

现时公立医院辖下妇产科鼓励孕妇尽量自然分娩，并在特定情况下才会为孕妇进行剖腹生产。新民党陈家珮今日（24日）在立法会提出口头质询，询问公立医院采取甚么准则鼓励孕妇自然分娩和判断孕妇须要进行剖腹生产。当局回应指，医院管理局辖下所有公立医院均采用实证医学原则，以决定孕妇的分娩方式。医护团队会在全面评估孕妇和胎儿的共同风险后，确认具备明确的医疗需要，方会安排孕妇进行剖腹生产，强调不会因应孕妇希望在特定日子或时辰而进行分娩。

全面评估孕妇和胎儿共同风险而决定

当局表示，医院管理局辖下所有公立医院均采用实证医学原则，决定孕妇的分娩方式。医护团队会在全面评估孕妇和胎儿的共同风险后，确认具备明确医疗需要，方会安排孕妇进行剖腹生产。强调不会因应孕妇希望在特定日子或时辰而进行分娩，或纯粹出于个人对分娩过程的偏好。在2020至2024年期间，每年在公立医院分娩的总人数约介乎1.9万至2.6万人，其中剖腹生产宗数约介乎6,000至8,000宗，即平均每年约有三成至三成半的孕妇透过剖腹生产诞下婴儿。

针对剖腹产率，国际标准及全球多个卫生权威机构均指出，剖腹生产应在具备明确医疗需要的情况下进行，并应尽量避免非必要的剖腹产手术。基于维护病人健康的考虑，医管局目前暂无意调整现行的剖腹生产政策。

保障孕妇与胎儿健康为首要任务

陈家珮续指，孕妇或会选择「我自己辛苦啲」但令小朋友零风险出生，追问为何不允许妈妈自己作选择。当局强调，剖腹产的风险不单局限于孕妇，对胎儿本身亦同样存在一定风险。并重申政府始终秉持最终目标，以保障孕妇与胎儿的健康为首要任务。考虑到，部分孕产妇在选择分娩方式时，其决定往往可能基于误解，或是由于资讯不足。因此，若贸然、简单地放宽剖腹产政策作为解决方法，实际上并非最佳的做法。

个别情况会考虑其临床实际需要

新民党何敬康指出，政府强调不会纯粹因个人对分娩过程的偏好而进行剖腹生产，但不能排除部分孕妇是因心理障碍（例如严重的分娩恐惧）而提出要求。询问当局如何定义「纯粹个人偏好」与「心理障碍」的分界线，抑或这仅属主观判断。

当局回应时表示，任何病人（包括孕妇）的治疗方案均属于临床决定，需由临床医生与病人通过资讯交流和讨论来作出最终决定，并非由局方为病人制定。当局续指，在产前至分娩过程中，医疗团队均会为孕妇提供资讯并进行沟通。针对一些特殊情况，如孕妇过往曾有特别经历，或本身存有实际原因，包括医生及助产士在内的医疗团队将会与其商量，并在个别情况下考虑其临床实际需要。

记者：李健威