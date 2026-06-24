环境局：过去3年接867宗西贡郊野公园投诉或举报  涉非法活动及环境衞生等

有议员关注位于西贡的郊野公园和营地的管理。环境及生态局局长谢展寰表示，过去三年，渔护署及食环署共接获867宗涉及西贡郊野公园的投诉或举报，主要涉及非法活动、访客不当行为、环境衞生、设施管理及植物管理，而目前渔护署约有157名人员负责全港郊野公园及特别地区的日常巡查及执法工作。

积极运用科技提升管理工作

他续称，为更有效管理郊野地区，政府一直积极运用科技提升管理工作，包括使用无人机及闭路电视系统协助监察访客流量及营地使用情况，并安装网络摄影机监察公厕外设施的使用及清洁情况。未来将继续探索适合郊野环境的技术，包括利用无人机运送山径维修物料、使用机械外骨骼协助人员在偏远地区工作，以及应用智能监察系统，以加强郊野公园的管理及保护。

他亦指渔护署鼓励市民及访客在郊野地区源头减废，尤其在垃圾收集服务有限的地区，并养成远足及露营时「自己垃圾自己带走」的良好习惯，西贡郊野公园一带营地使用情况、环境衞生及秩序均符合政府预期，既定清洁安排下并无大量垃圾积聚。

他表示，鉴于黄金周期间访客数字急升，政府已按计划完成西贡万宜路的临时改善工程，并加强东坝一带公共交通服务及交通管理，包括运输署与营办商协调，在黄金周期间按乘客需求增加9A号绿色小巴班次，并预留后备车辆及司机以灵活疏导乘客，并在北潭涌合适位置设置资讯显示屏，发布东坝一带道路交通情况，以改善乘客排队安排。

会适时研需否增更多街渡航线往东坝

在交通管理方面，警方于高峰时段在北潭涌、万宜路及东坝等主要地点进行交通管制及人流管理，并按需要采取临时交通管制措施以疏导交通及确保安全，同时持续打击非法的士活动。渔护署亦与香港旅游发展局合作，透过网站发布东坝人流资讯，协助访客规划行程，并推广其他远足路线及郊野守则。

除陆路交通外，目前西贡区共有4条固定班次及54条需求回应式街渡航线，包括西贡码头至粮船湾的街渡航线，航程约45分钟，访客可由粮船湾码头步行约一小时前往万宜水库东坝。至于是否引入更多航线，须视乎相关地点的地理条件等因素，故需详细评估，政府会在适当时候考虑是否进一步研究。

12郊野公园及2特别地区 已安装86部自动人数点算器

提出质询的民建联陈仲尼关注，当局有否联同创科局及其他部门，建立一套动态的大数据监测系统，一旦监测到某个日子，在某个郊野公园或者营地出现大量人流高峰时，提前调配资源做到真正的智慧防范。

谢展寰表示，为了监测及管理人流，渔护署自2022年起已在12个郊野公园，以及2个特别地区，安装了86部自动人数点算器，透过红外线感应的技术，持续自动监测访客人数，并计划逐步扩展至余下13个郊野公园及两个特别地区，取代人手点算。

专业动力方国珊关注，政府会否在西贡东郊野公园内或特别主要的营地，订立一些清晰的人流承载指标、预约制，甚至收费制度等。谢展寰表示，会先在破边洲作试验计划管理人流，未来再研究如何扩大这个做法，又称当局是想收费，但收费需要修改法例才可做到。

记者：郭咏欣

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