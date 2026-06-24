骗案索偿冗长繁复 庄豪锋促简化程序、设「共同责任赔偿」 政府：或阻碍正常商业运作

本港近年电讯及网络诈骗案猖獗。实政圆桌、新界西北立法会庄豪锋今日（24日）提出口头质询，指受害者在追讨相关赔偿时往往面对成本高昂且繁复的民事法律程序，难以成功索偿，询问政府会否就电讯及网络诈骗案研究制订一套统一且简化的民事资产追讨程序。商务及经济发展局局长丘应桦表示，「共同责任赔偿制度」在其他司法管辖区并不普遍，涉及复杂情况，如难以清晰界定骗案损失的责任谁属。若要求已合理履行尽职审查责任的电讯商或机构仍须作出赔偿，或贡献资金作简易赔偿，或会削弱企业在港投资和营运的信心及意欲。

丘应桦指，政府高度重视本港电讯制度的安全与高效运作。他引述警务处数字，2025年骗案数字虽然仍共录得约4.3万宗，但较2024年轻微下跌约3%，自2019年诈骗案逐年上升以来首次录得下跌；涉案损失金额由约91亿元减少至约81亿元，跌幅达11%。

丘应桦续指，市民如欲追讨因电话及网络诈骗引致的损失，可视乎涉案金额，循民事法律程序在小额钱债审裁处、区域法院或高等法院原讼法庭进行申索。司法机构一直积极加快法庭程序，各级法院及大部分民事案件在过去数年均能持续达到目标轮候时间。

政府：强推赔偿或损营商信心

对于坊间提出由电讯商及银行等服务提供者向受害人提供「共同责任赔偿」的建议，丘应桦指该做法在其他地区并不普遍。因涉及复杂情况，包括难以清晰界定骗案损失的责任谁属；或引致道德风险，可能降低市民对骗案的警觉性；赔偿程序可能冗长，且门槛并不简单直接，甚至阻碍正常商业运作。

丘应桦表示，目前未有确实数据显示共同责任赔偿安排的成效。相反，数据反映香港现行透过跨部门、电讯商及官商民协作的打击措施已发挥一定成效。政府将继续密切监察骗案趋势，参考其他司法管辖区的经验，进一步加强打击措施以保障市民。

庄豪锋追问，指本港银行若违反《反洗黑钱》规管出现漏洞，金融管理局会主动进行纪律处分，去年已对三间银行采取行动，合共罚款1,620万港元，质疑相同的机制为何不能应用于电讯商身上。他续指国家已出台《反电信网络诈骗法》，电讯商若处理不力，最高可被罚款500万元。他担忧，若本港电讯商继续处于无责任、无罚则的状态，只会容许其不清楚界定或彻查涉及诈骗的电讯内容，采取「知情却装作不知」的态度，最终导致市民蒙受损失。

丘应桦重申，共同责任赔偿制度在其他司法管辖区并不普遍。他指出，电讯及网络诈骗涉及多个环节和人事，必须先厘清骗案损失的责任归属；电讯及网络诈骗与市民的警觉性息息相关，当局必须审慎考虑推行相关制度会否降低市民防骗的警觉性。并强调香港拥有非常开放的营商环境，若要求已合理履行尽职审查责任的电讯商或机构仍须作出赔偿，或贡献资金作简易赔偿，可能会削弱企业在香港投资和营运的信心及意欲。

他续指，当局虽已采取大量措施并截获大量诈骗电话，但未来不排除继续研究可行方法，以进一步减少诈骗及减低市民的损失。