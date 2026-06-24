参访「3820」战略工程实施30周年成就展  李家超：对编制香港首份五年规划极具启发性

行政长官李家超今日（24日）继续在福建进行最后一日访问行程，早上参访了「3820」战略工程实施30周年成就展，了解国家主席习近平当年在福州工作期间的重要理念与实践。

需以长远眼光谋划未来 发挥「一国两制」独特优势

李家超在社交平台表示，深刻体会到「3820」所展现的战略定力与系统思维，不仅为福州发展打下坚实基础，更为国家现代化建设提供了宝贵经验。这对于正在编制的香港首份五年规划，具有很大启发性。它进一步确认了中长期规划的重要性，以及其在资源分配、凝聚社会共识、对接国家战略等方面的指导性作用。当前香港正处由治及兴的关键阶段，更需以长远眼光谋划未来，充分发挥「一国两制」下的独特优势，主动融入国家发展大局，为香港繁荣稳定注入新动力，让发展成果更好地惠及市民。

李家超指参访「3820」战略工程实施30周年成就展，对于正在编制的香港首份五年规划，具有很大启发性。李家超fb

李家超指，「3820」战略工程是时任福州市委书记习近平于1992年亲自担任总指导而制定的一份长达20年的经济社会发展战略规划。「3820」代表清晰的阶段目标—— 「3年」即3年内实现主要经济指标「翻番」，奠定发展基础；「8年」即用8年时间，在经济、科技、社会等领域整体「达标」，达到当时亚洲中等发达地区水平；「20年」则以20年为跨度，推动福州在各方面全面「对标国际」，迈向现代化国际城市。这份跨世纪蓝图以长远视野统筹全局，充分彰显战略规划对城市发展的重要性，以及其带来的突破性成果。

由战略擘画到辉煌成就 彰显高瞻远瞩战略思维

他称，展览透过丰富的历史图片、实物与多媒体影像，生动呈现这项跨世纪蓝图如何引领福州的发展。由战略擘画到辉煌成就，每一帧画面、每一项数据，都彰显出高瞻远瞩的战略思维和为民情怀。

