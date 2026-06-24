将军澳预留土地兴建策略性电力设施 谢展寰冀2035年可再生能源占比达一成

有议员关注政府如何加强区域合作以推动能源结构转型。环境及生态局局长谢展寰透露，为进一步提升接收零碳能源的能力，政府已在将军澳132区预留土地兴建策略性电力设施，相关部门及两电正商讨落实计划。他又称，政府正与内地相关部门紧密联系，商讨推动区域能源合作的合作机制，共同探索最符合香港整体利益的电力输送方案，政府会适时公布。

已预留将军澳132区建策略性电力设施

谢展寰表示，政府正作前瞻规划深化区域能源合作，积极对接国家加快建设新型能源体系的工作，以达致「净零发电」及碳中和的长期目标，包括配合国家政策输入多元零碳能源，以提升本地供电韧性并稳定电价。

他又称，国家能源局发出的绿色电力证书是可再生能源属性的有效凭证，每单位证书对应一千度可再生能源发电，并有效期两年，而香港亦正积极探索在粤港澳大湾区推动绿电证书的相关措施，未来会将研究如何支持国家能源企业及绿电证书市场在国际市场扩展应用场景，从多方面落实绿色能源转型。

批出40宗氢能试验 探讨简化跨境审批流程

他指政府于2022年成立「氢能源跨部门工作小组」，统筹各政策局及部门的准备工作，推动本地氢能应用，工作小组审视氢能试验项目的申请，并就安全及规划等方面提供意见，协助氢能企业开展试验。目前小组已原则同意共40宗氢能试验项目申请，其中多个项目都有采用内地产品及技术。

与内地研引入零碳能源来港

此外，机电工程署与国家市场监督管理总局于2024年12月签署《质量及安全管理合作安排》，正式建立涵盖五个范畴的合作框架，包括标准计量及合格评定、燃气相关特种设备、氢能压力容器等机械、家居产品及能源效益标签。

他表示目前已取得的实质进展，包括推动多项国家标准在香港应用，为内地氢能及相关产品技术指引在香港获认可奠定基础；指定氢能为深化合作的试点范畴，共同制定国家及国际标准；推广内地自主研发的氢能设备安全监察平台在香港应用，以提升两地氢能设施的安全监管水平；探讨香港与内地氢能压力容器审批的数据共享及互认，在风险可控的前提下简化跨境审批流程。

提出质询的选委界李浩然表示，政府在《香港气候行动蓝图2050》内提出，在2035年之前要提升可再生能源在发电燃料组合的占比，达到7.5%至10%，政府有否就可再生能源发电与邻近地区展开合作。

谢展寰称，2035年前提升可再生能源在发电燃料组合的占比，达到7.5%至10%是本地目标，包括用上网电价的方式来鼓励使用太阳能，又鼓励政府部门加装太阳能系统等，同时亦正与内地部门商讨如何引入内地的零碳能源来港。

记者：郭咏欣