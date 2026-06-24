政府积极推动引进清洁科技 食环署近五年引入多项创新设备试用

政府近年积极推动创新科技应用。民建联何俊贤今日(24日)在立法会提出口头质询，表示有意见指出，本港无人清洁科技的应用程度与内地差距悬殊，询问过去5年，政府使用创新清洁科技的情况为何。环境及生态局局长谢展寰回复指，食衞署过去五年积极引进创新清洁科技，包括已投入应用的高速清洗盘，以及正试用的自动清扫机械人、工业级机械狗和电动辅助推车。为鼓励承办商引入科技，政府已将清洁合约标书的技术与价格评审比重调整为各占五成，以提升公共衞生服务质素。

政府积极推清洁科技 食环署引入多项新设备

谢展寰表示，食衞署一直于公众洁净服务方面积极引进创新科技，包括无人清洁科技，以提升街道清洁工作的效率、服务质素，并保障员工的职业安全健康。

谢展寰指出，食环署近五年引入或应用的清洁科技主要包括配备高压热水洗地机及高速清洗盘的小型洗街车、自动清扫机械人、工业级机械狗及电动辅助推车。除洗街车外，其余三项仍处试验阶段。

谢展寰指，食环署已于全港人流密集地点应用配备高压热水洗地机的小型洗街车，因相关技术已纳入服务合约，故无独立开支。此外，署方自2025年起试用自动清扫机械人，涉58万港元，具自动清扫及避障功能，适合在平坦行人路或海滨使用，预计2026年底扩大试验。

谢展寰续指，署方自2025年起试用工业级机械狗，涉67万港元，协助在山坡、楼梯等偏远地形搬运垃圾，以减少工人受伤机会。另外，食环署引入可折叠电动辅助推车，涉22万港元，以保障员工安全。谢展寰补充，相关科技仍在试验中，暂未估算可节省的资源。

谢展寰更指，政府一直积极引进创新科技以提升公共服务质素和效率。过程中，需要评估操作可行性、运作效率、成本效益及所需配套。

谢展寰续指，食环署主要从两个方向物色具潜力且实际可行的创新技术或设备。食环署会持续联同机电署等部门进行市场研究，并在合适项目安排实地试验，以了解具体操作条件及评估成效。以自动清扫机械人为例，食环署在试验阶段已同步评估其运作所需的配套与支援，如充电设施。日后若计划在街道洁净服务合约中要求承办商使用该机械人，署方会事先考虑相关基础设施配套是否足够，以及承办商需额外投入的资源，以确保合约年期合理、条款切实可行，且服务符合成本效益。

投标加分诱导创新 合约年期平衡投资回报

另一方面，食环署鼓励投标者在合约订明的基本要求以外，提出其他可行的创新方案。若投标者提出有助提升服务效率、效益或生产力的科技或其他创新建议，即可在该项目获得分数，以增加引进新科技的诱因。若承办商在标书中提交的创新建议成功中标，食环署将要求其落实该方案。一旦该建议证实可行且具成效，食环署亦会将该技术或设备纳入日后的合约要求中，以推动更广泛应用。

在制订合约年期方面，政府需平衡保持市场竞争、服务稳定性及承办商前期资本投入等多个因素。根据现行政府采购规定，食环署将街道洁净等雇用大量非技术工人的合约期限一般定为三年；而部分考虑到承办商需要较长时间回收投放资源的合约，如涉及大量特许车辆的服务，其年期则为五年。

评审比重改各半 鼓励承办商引进清洁科技

何俊贤追问，政府清洁合约中平均一百万元约8成开支来自人力要求，其余2成才是科技开支及公司盈利等，他指出，现时使用的「洗街车」、太阳能压缩垃圾收集站等，对于人工智能应用程度仍然较低，认为政府投标合约要求应增加人工智能应用内容，「唔好规限太多框架」，询问政府会否为投标标书成立委员会，并可否在个别地区进行试点。

谢展寰回应指，政府已改革标书评核机制。以往标书评审比重为技术占三成、价格占七成；现时已将评审比重调整为技术与价格各占五成。调整旨在鼓励投标者引入创新科技，增加其中标机会。而食环署会主动寻找新科技，署方除与机电工程署（机电署）合作，亦会参考内地及其他城市的考核经验，物色新型科技并带回本港项目中试用。若试用效果理想，食环署会将相关技术要求纳入未来的标书内，要求日后的投标者必须使用。政府期望透过这两种方式，物色并推动新型清洁科技的应用。

陈学锋促监测免「show科技」 局方承诺监测使用频率

民建联陈学锋关注承办商使用高速清洗盘等科技产品的使用频率，询问政府会否进行监测，避免出现「show科技」的情况出现。谢展寰回复指，使用相关科技器具已列明在标书内，18区都曾使用相关器具。他推测，或因使用清洗盘后，清洁效果较好，其后使用频率可能有所减少，表示会派员注意，指「即使我哋用咗更好嘅科技，但唔能够因科技好咗，而频率少咗，街道污脏咗。」