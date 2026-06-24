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励进教育中心庆祝成立十周年  范骏华：十年不仅是里程碑 更是崭新起点

政情
更新时间：12:04 2026-06-24 HKT
发布时间：12:04 2026-06-24 HKT

为庆祝成立十周年，励进教育中心于昨天（23日）举办「十周年聚会」，与各方友好、合作伙伴及机构代表共聚一堂，共同回顾过去十载的丰硕成果，并展望未来的发展蓝图。

理事会主席范骏华表示，这十年不仅是一个里程碑，更是一个崭新的起点，非常庆幸能有各位挚友一如既往的鼎力支持，以及理事会的坚定引领，中心全体同仁满怀信心，必将继续竭尽所能，为国家、为社会，为市民，特别是为本港教育界及青年贡献更多力量。

范徐丽泰感谢梁爱诗及李明逵多年来无私奉献

在聚会上，创会主席范徐丽泰特别向即将离任、服务了十年的理事会成员梁爱诗及李明逵致以最深切的谢意，她衷心感谢两位多年来付出的心血与无私奉献，为中心的长远发展奠定了重要基石。 

萧泽颐等3人加入成理事会成员

范骏华亦正式介绍三位新加入的理事会成员，包括前香港警务处处长萧泽颐、前立法会法律顾问马耀添及沪江维多利亚学校执行总监孔庆旸。励进教育中心有幸邀得三位加入理事会，深信他们定能协助中心开拓多元化的服务新方向。 

踏入成立十周年的新里程，中心将继续砥砺前行，以多元活动引领本港青少年探索中国历史文化与国情发展。同时中心将紧密联动教师与家长，共同引导青少年了解国家发展及国家安全的重要性，建立深厚的国家归属感，携手迈向更璀璨的下一个十年。
 

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