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李家超于福建与香港长者茶聚 了解内地养老生活及公布优化津贴发放安排

政情
更新时间：10:57 2026-06-24 HKT
发布时间：10:57 2026-06-24 HKT

行政长官李家超今日（24日）展开福建访问行程的最后一日。今早，他特意前往当地一间酒楼，与多位在福建定居的香港长者茶聚，亲身了解他们在当地的生活情况，并听取他们对特区政府安老政策的意见。

李家超称，目前，政府正推行「福建计划」，为选择移居福建养老的合资格香港长者提供生活支援。参与是次茶聚的长者中，部分正是该计划的受惠人士。李家超表示，很高兴在茶聚中亲耳听到长者们分享，政府发放的每月现金津贴有效改善了他们的退休生活质素。得知大家在福建都过得舒适愉快，他感到十分欣慰。

为进一步便利在内地养老的香港长者，李家超在去年《施政报告》中提出优化可携现金援助的发放安排。他在茶聚中向在场长者宣布一项好消息，容许在广东省和福建省养老的香港受惠长者，选择由政府将款项直接汇入其内地指定银行帐户的新服务，即将于下月正式推出。相信能进一步方便长者领取津贴，让退休生活更加安心。
 

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