大棋盘︱立会上京要打「校呔」 被质疑形式主义 议员拆解不满另有原因

立法会议员7月19日至25日到北京参加国家事务研修考察，是回归以来首次有全体议员访京，也是李慧琼出掌立法会后首次带队出访，可谓不容有失。访京具体行程尚未公开，但早前已传出要「闭环管理」，据闻行管会近日亦拍板订制统一款式的领带，要求一众男议员戴上，犹如打「校呔」，但此举却惹来部分议员微言，质疑是「形式主义」。

议员叹规管多：对官员又唔见咁恶

李慧琼上任立法会主席后有不少新猷，除定期学习活动，亦拉队带议员前往维园年宵、家乡市集等。据悉为保持「队型」，上周行管会拍板设计领带，要求男议员访京出席活动期间佩戴，女议员则戴上丝巾；相关设计近日已敲定，交由制造商制作。

一条领带看似没甚么特别，但背后可能是议会纪律的象征。据闻，有平时没打呔习惯的议员大表不解，「连着装都要管，同『返学』有咩分别？」亦有传统政党议员质疑，此做法趋近「形式主义，令人作闷」：「对议员就规管多多，有官员闹同僚『造谣』，又唔见咁恶？」

「压场」老将退任 再无「牙力」提异议

立法会换届后，七旬老将一个不留，新议员未必懂拿捏监督政府的「身位」；另一影响是「有牙力」议员买少见少，新丁对各类指示只能默默接受。有已退任老鬼笑言，「如果大主席咁样指示（上届最资深议员）张宇人，佢未必睬你。」

亦有议员指，李慧琼与前主席梁君彦风格截然不同，梁君彦较重视实务用途，例如大幅增加科技应用，增设「智识听」系统等；相对来说，李慧琼重视政治上的微观管理，做法趋近内地，两套完全不同的管理风格，确实需时适应。

不过有议会领袖认为同僚未免是过分解读，设计领带丝巾主要目的是拍大合照时看来更齐整，若非出席公开场合，可暂时除下，说成「权力宣示」实在夸张，「都系一条呔啫，又无限你着咩衫、着咩褛」，又举例不少团体在周年活动会派发统一饰品，以示向心力。事实上，近年《施政报告》发表，问责官员亦戴上一式一样的领呔，展示团结。该人分析，议员之所以有微言，主因是对现时议会生态有意见，透过今次安排表达不满，「大家未必想样样嘢俾人『提点』」。

上京「闭环」管理 防闹出争议事件

今次全体议员历史性访京，据传实行「闭环管理」，比北京两会更要严格。据了解，李慧琼已向每一位查询的议员表明，访京期间纪律从严，希望大家配合。据悉她没指明「闭环」具体范围，但一般相信不能离开住宿地点，即使接受电话访问亦有限制，须先获首肯。

有资深议员指，理解上述安排是出于纪律考虑，即使是经验丰富、有才能的议员，亦可能「老猫烧须」出差错。亦有人猜测，政圈传闻上届有议员在内地娱乐场地消遣惹上麻烦，最后疑似因此「无得留低」，若今次研修活动期间闹出类似事件，对立法会形象有很大影响。

李慧琼执掌立法会后频频「展现新风」，着力提升议员理论基础、拉近与民众距离、提高议员出勤要求等，无疑是好事，但代议士始终不是中小学生，若规矩太多恐怕不是人人受落。

聂风