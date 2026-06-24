专访│林定国：法律适应化符合宪制秩序 预告逾百项修订交立会

律政司司长林定国希望于任内完成的工作，包括快将出台、新一批法律适应化相关的杂项修订条例。他表示，明年是香港回归30周年，法律适应化正正就是要检视香港所有的法律，都能够配合现在香港实行「一国两制」的宪制秩序，预计很快会将新一批涉及过百项修订提交到立法会审议，相信今次已处理了绝大部分的问题，余下少量会交由相关政策局处理。

法律适应化是「去殖化」? 林定国 : 纯粹考虑现行法律是否符合香港宪制秩序

他续称，要在香港很多成文法里，找出一些和现在宪制秩序不太相符的字眼，是很艰难的，且修订时不是随便擦字就改了，有些法律更可能已是一个世纪前立的法律，要思考相关法律背后的政策理念是甚么，如何进行合适的修改要花很多时间，律政司协调各政策局找出相关的字眼并研究如何去修订，将可以整合的修订合并为一条杂项修订去处理。

林定国接受访问。

被问到外界认为这个做法是「去殖化」，林定国不认同此字眼，称很实际上是考虑现行法律是否符合香港「一国两制」，《基本法》和《宪法》构成的宪制秩序，没有其他特别的想法。

另外，当局正研究针对人工智能高速发展立法，林定国称的确要思考如何在促进发展及立法中规管中取得平衡，举例若有些人利用人工智能去做坏事，如制作涉色情的影片、以深伪技术诈骗等，这些风险就需要管控，否则会令社会对人工智能的运用产生不必要的忧虑，反而会窒碍其发展。

林定国指若人工智能某些方面对社会带来伤害性，便需透过立法手段管控，确保不会被误用。

他坦言在人工智能发展上，要就每个个案去看是否需要立法，有时候或以专业指引、守则亦可以处理，举例律师要用人工智能处理文件，必须为其负责，不能乱作一些案例出来等，但一再强调如果人工智能在某些方面对社会带来伤害性的话，便需要透过立法手段去管控，确保不会被误用，或者作为一个伤害市民大众的工具。

记者：郭咏欣

摄影：刘骏轩