专访│林定国：解说不停步助释国安疑虑 回顾上任4年 : 现在只是希望做好份工

立法会解说今届政府任内完成《基本法》23条立法，更两度根据《维护国家安全条例》订立附属法例，而每每修例都会备受海外质疑甚至抹黑。律政司司长林定国就上任四周年接受传媒访问时，认为上任后为推进法治下了很多功夫，算是有一点成绩，对香港法治情况非常有信心，重申维护国家安全是香港很重要的宪制责任，经过各方努力后，今天香港拥有相对安定的环境，未来希望持续地向大众解说，释除市民不必要的忧虑。至于将来会否再有修订，他坦言：「我没有水晶球，亦不是先知，很难说将来会如何。」

肯定现在情况较上任前更完善

回顾4年工作，他肯定现在情况较上任前更完善，当中最令他高兴是推动法治教育，举办了法治戏剧教育日、法治领袖培训课程，亦于2024年成立了法律人才培训学院等，相信这些工作均对巩固香港整体法治环境有正面的作用。他更提到国际管理发展学院近日发布《2026年世界竞争力年报》，香港全球竞争力排名第二位，证明香港具有优良的法治环境，因为没有良好的法治环境，很难说有甚么的竞争力，对香港法治情况非常有信心。

他续称，明白每每立法或修例触及国家安全，社会都有一定的关注，希望大家能看到国际形势、地缘政治是非常复杂，客观上的确有些人对国家或香港不友善，不希望香港好，这是需要留意的，市民亦要有居安思危的心态，保持警剔性，未来会做更多解说工作，令市民大众明白维护国家安全的重要性，或者相关的法律内容是甚么，尽量争取在维护国家安全的前提下，充分保障到人权、自由、法治的原则，令市民大众安心，亦理解律政司的工作。

被指「突袭式」修订国安法相关法例 林定国：是以有效率方法处理

至于近来被指常以「突袭式」修订国安法相关的法例，他表示不会用此字眼，而是以有效率的方法去处理，强调关键不是用多少天去处理，而是在整个立法程序当中，有无根据法律要求去做，强调自己很愿意再三去解释，「不明白说到一定明白，最重要有一个理性的讨论」，当局亦会密切留意周围的环境，如果有新风险出现，有需要时会进行修例，但现在很难预测未来。

林定国于去年立法会换届选举时，曾称立法会最终达致全部议员由普选产生的目标仍然存在，重点是大家是否愿意「上车」并争取共同规划新路线，被问到将来如何呼吁社会「上车」时，他引述终审法院近日驳回一宗煽动投白票案上诉时，法院曾探讨选举制度改革，认同公民有责任投入选举制度，令大家可透过现行制度参与社会运作，这是一个正面需要鼓励去做的事，他希望大家能珍惜手里拥有的东西，做好这一步再去想其他事情。

未来会否争取留任? 林定国：现在只是希望做好份工

另外，现届政府仍有一年任期，被问会如何评价自己的工作，以及未来会否争取留任。林定国表示，中国人有句说话：「老鼠跌落天秤，不要自己秤自己」，客观评价应该是别人给的，不是自己给自己的，坦言自己视工作中不断出现的问题为挑战，永远都尝试正面去看、认真去处理这些问题，现在只是「希望做好份工」。而他的任期是5年，到明年6月30日届满，现在唯一认真要思考的，是于当天前做好所有他希望做到的事，不会想一些无谓的事情。

记者：郭咏欣

摄影：刘骏轩