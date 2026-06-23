陈茂波访大连 出席论坛参观高新技术产业园区 促两地金融与创科合作

财政司司长陈茂波今日（23日）展开大连的访问行程。他上午出席世界经济论坛2026年新领军者年会（夏季达沃斯论坛）的相关活动，包括中国超大城市高层对话环节，与内地城市领导、企业代表及国际商界领袖，就中国超大城市及区域在新一轮高水平对外开放中的角色，以及就如何推动跨境合作与产业链协同发展交流意见。

陈茂波在发言时表示，未来城市竞争将以创新科技为核心，城市需透过「城市群」模式加强协同发展、优势互补。他指出，香港在国际金融和贸易中心的基础上，积极推动创科成为经济发展的主要引擎之一，透过加快北部都会区建设，加强与粤港澳大湾区兄弟城市的联动，结合科研、成果转化和先进制造，促进科技创新与产业创新深度融合。特区政府亦持续丰富包括大宗商品、黄金交易、数字资产在内的金融产品，并善用香港航运、空运网络和规则对接国际的优势，扮演跨国供应链管理中心的角色，在全球供应链重塑下支援内地企业出海布局。他又指出，香港锐意吸引高端人才汇聚，自2022年底优化人才入境计划以来，已有约30万人来港发展，以人才力量，为本港发展注入更大动能。

他上午也与世界经济论坛总裁兼首席执行官阿洛伊．茨温吉会面；亦分别与北京市副市长孙硕和上海市副市长长庐山会面，讨论加强京港与沪港交流与合作。陈茂波中午亦出席了世界经济领袖非正式会议午餐会。

下午，陈茂波带同香港代表团成员参访大连高新技术产业园区，并与两地的创科企业代表进行圆桌交流。他表示，辽宁在「十五五」时期把建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系列为重要任务，大连亦致力建设具有全国影响力的区域科创中心；香港则在国家「十五五」规划下获支持巩固提升国际金融、贸易及航运中心地位，并建设国际创科中心，彼此发展重点方向高度一致、合作空间广阔。

陈茂波指出，连港在科创发展路径上高度契合、互补性强。香港在「一国两制」下具备独特制度优势，金融市场多层次、专业服务国际化程度高；此外，创科生态亦日益丰富，例如香港科学园和数码港汇聚大量科技企业和研发机构，为初创企业提供从孵化到成长的全方位支持，多家海内外龙头企业亦纷纷选择香港作为研发和国际化基地；河套合作区亦透过促进人流、资金流、物流及数据流的便捷流动，为人工智能、生物科技等领域发展创造更有利的发展条件。特区政府亦透过建立耐心资本生态，通过香港投资管理有限公司，带动国际长期资本一起投小、投早、投长期、投硬科技，陪伴企业穿越周期。

陈茂波表示，香港不仅是「超级联系人」和「超级增值人」，更可充当内地企业走向国际市场的「转换器」，对接国际的最佳标准。期望连港两地金融机构、创科园区、资本和企业加强对接合作，建立交流机制，共同把握新一轮创科发展带来的重大机遇。

晚上，陈茂波与代表团一行出席大连市委常委兼统战部部长徐广湘的宴请。

陈茂波明日（24日）会继续在大连的访问行程，包括出席夏季达沃斯论坛的开幕式。