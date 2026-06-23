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特首李家超与赴闽实习港青会面 勉励吸收经验为两地发展出力

政情
更新时间：19:13 2026-06-23 HKT
发布时间：19:13 2026-06-23 HKT

为推动香港青年认识国家并融入国家发展大局，特首李家超今日( 23日 )联同团队从福州乘坐高铁前往南平市，到访武夷学院与一众参与赴闽实习计划的香港青年会面交流。李家超鼓励本港青年多学习及吸收经验，为日后推动两地发展多出一分力。

政府每年均为香港青年推出多个赴内地实习计划，提供到内地不同机构实习的机会。本年度的重点项目之一为「武夷山生物多样性保育青年实习计划」，该计划由香港海洋公园、武夷山国家公园管理局及武夷学院合办，亦是多年前「闽港合作会议」第三次会议达成的合作成果之一。此次共有16名来自本港多间大学的青年参与计划，他们将到武夷学院展开为期三个星期的实习，分别担任生态调查员、茶品研究员及药用植物研究员等岗位。此计划乃民青局辖下的内地专题实习计划。

行政长官李家超继续福建访问行程。图示李家超（前排右）到访武夷学院，与在当地参加「武夷山生物多样性保育青年实习计划」的香港青年交流。
行政长官李家超继续福建访问行程。图示李家超（前排右）到访武夷学院，与在当地参加「武夷山生物多样性保育青年实习计划」的香港青年交流。
行政长官李家超继续福建访问行程。图示李家超（前排左四）到访武夷学院，与在当地参加「武夷山生物多样性保育青年实习计划」的香港青年交流。
行政长官李家超继续福建访问行程。图示李家超（前排左四）到访武夷学院，与在当地参加「武夷山生物多样性保育青年实习计划」的香港青年交流。
行政长官李家超继续福建访问行程。图示李家超（左四）到访武夷学院，与在当地参加「武夷山生物多样性保育青年实习计划」的香港青年交流。
行政长官李家超继续福建访问行程。图示李家超（左四）到访武夷学院，与在当地参加「武夷山生物多样性保育青年实习计划」的香港青年交流。

李家超在武夷学院与参与实习计划的学生见面，深入了解他们对实习的期望。他表示，十分高兴听到青年们对实习岗位和内容充满热情与兴趣，并期待他们透过接受生物多样性和环境保育方面的专业培训，进一步提升对大自然的保护意识。此外，李家超在行程中亦与在武夷学院就读本科课程的香港学生进行交流。他欣喜得知港生们均十分适应及喜欢在内地的学习氛围与生活。

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