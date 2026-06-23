Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公务员加薪2%︱梁俊杰不满幅度及拉Curve评核机制 已去信杨何蓓茵要求会面 若强推或有行动

政情
更新时间：19:16 2026-06-23 HKT
发布时间：19:16 2026-06-23 HKT

政府决定全体公务员划一加薪2%，警察员佐级协会新任主席梁俊杰今日（23日）会见记者时回应，表示对政府决定感到十分不满。他强调，并非单纯针对加薪幅度，而是不满当局脱离既有薪酬趋势调查机制，希望加薪可以达到薪酬趋势指数净指标，不希望出现一刀切情况。

相关新闻：警察员佐级协会换届 主席梁俊杰：强积金与长俸制待遇差距大 倡改善福利减人才流失

至于公务员评核机制拟引入「拉Curve」机制，梁俊杰亦指协会七大总区同样表示非常不满。他认为评核机制本身是好，亦同意《施政报告》所指要准确评核，增强整体公务员士气和工作表现。不过，梁俊杰表明反对在评核中设立「硬指标」，他指目前已去信公务员事务局局长杨何蓓茵要求会面，期望能当面反映前线的不满，甚至争取将「拉Curve」机制延后推行。被问及若局方坚持推行，协会将有何应对时，梁俊杰强调，前线人员一定会继续「尽忠职守」，但他亦明言，在充分表达公会及会员的不满后，若局方坚持推行，未来「会考虑再进一步行动」。

至于协会未来工作焦点，梁俊杰指现阶段主要聚焦于上述的机制争议，但他亦承诺会继续为强积金制度警察的会员争取医疗福利及子女教育津贴等基本权益。他坦言，目前与警察评议会及公务员事务局交涉的整体进展「麻麻哋」，惟在子女教育奖励方面取得「少少成绩」。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
南韩总统李在明下令彻查有女消防员被迫陪酒后跳楼身亡事件。法新社
01:13
南韩女消防员被迫陪酒后跳楼亡 总统李在明震怒下令彻查
即时国际
6小时前
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
百佳超级市场近年积极调整业务，今年内已有数间分店结业。黄大仙区友fb
百佳半年执5间！竹园商场分店6.29同街坊「讲Bye Bye」 网民分析结业两大原因！
社会
7小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
11小时前
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
饮食
8小时前
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
12小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
9小时前
中环内地男女出示假文件 要求转账港币500亿 银行报警拉人
突发
1小时前