公务员加薪2%︱梁俊杰不满幅度及拉Curve评核机制 已去信杨何蓓茵要求会面 若强推或有行动

政府决定全体公务员划一加薪2%，警察员佐级协会新任主席梁俊杰今日（23日）会见记者时回应，表示对政府决定感到十分不满。他强调，并非单纯针对加薪幅度，而是不满当局脱离既有薪酬趋势调查机制，希望加薪可以达到薪酬趋势指数净指标，不希望出现一刀切情况。

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至于公务员评核机制拟引入「拉Curve」机制，梁俊杰亦指协会七大总区同样表示非常不满。他认为评核机制本身是好，亦同意《施政报告》所指要准确评核，增强整体公务员士气和工作表现。不过，梁俊杰表明反对在评核中设立「硬指标」，他指目前已去信公务员事务局局长杨何蓓茵要求会面，期望能当面反映前线的不满，甚至争取将「拉Curve」机制延后推行。被问及若局方坚持推行，协会将有何应对时，梁俊杰强调，前线人员一定会继续「尽忠职守」，但他亦明言，在充分表达公会及会员的不满后，若局方坚持推行，未来「会考虑再进一步行动」。

至于协会未来工作焦点，梁俊杰指现阶段主要聚焦于上述的机制争议，但他亦承诺会继续为强积金制度警察的会员争取医疗福利及子女教育津贴等基本权益。他坦言，目前与警察评议会及公务员事务局交涉的整体进展「麻麻哋」，惟在子女教育奖励方面取得「少少成绩」。