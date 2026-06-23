北都｜议员忧乡民申「共融基金」难度高 宁汉豪︰会协助撮合 弹性处理

今年《财政预算案》提出拨款2亿港元，推出「北都城乡共融基金」先导计划，并放宽规划限制，推展乡郊旅游项目。有议员关注会否增加乡民申请的难度，发展局局长宁汉豪今日（23日）在立法会发展事务委员会表示，北部都会区统筹办事处（北都办）乐意为有意申请的乡民提供意见，即使乡民仅有初步构想，当局亦可给予意见及协助撮合。

宁汉豪：申请者要有「生意头脑」 弹性衡量审批结果

新社联谭镇国表示，个别乡民若想申请北都城乡共融基金先导计划，必须以相关获认可的团体或机构名义提交计划书，关注如此会否增加乡民申请的难度。他续指，文件亦提到审批资助时，评审委员会将考虑乡事委员会、村代表及村民的支持，以及考虑旅客的承载力，但他指出单一项目难以得到所有人的支持，关注局方会如何平衡乡民的不同意见。

宁汉豪表示，政府明白乡民未必熟悉申请程序，并称「呢个基金想做啲好嘅项目，有时真系需要有生意头脑。」因此当局已表明容许申请人与商业组织合作，但合组需以规定的非牟利机构标准来运作。她重申，北都办乐意为有意申请的乡民提供意见及协助撮合。至于当局收到申请后，是否必须取得全体村民的支持，宁汉豪明确表示不会「铁板一块」，要求百分百支持并不现实。她强调，当局会凭「common sense」（常理），衡量反对意见的强烈程度，从中弹性拿捏。

政府拟拨缓冲区给乡民办传统节庆 竣工前商妥管理权

新界乡议局主席刘业强表示，乡议局对当局提出促进城乡共融，以及推出「北都城乡共融基金」先导计划表示支持，强调不能只著眼于新发展区的推进，而忽视乡村实际的困难，以及乡村对社会的重要性。他关注政府预留空间举办传统节庆的实际操作和土地权益，指文件中提到会利用新发展区和乡村间的缓冲区及桥底空间，预留作举办打醮、盆菜宴及传统节庆活动之用。不过，乡村举办活动通常最少有过百人参与，他问及政府在规划空间时，会否就乡村的实际需要作充分咨询。

宁汉豪表示，若乡委会愿意管理相关空间，当局能以短期租约形式批拨管理；但乡委会无意管理，改由政府负责，则无法享有优先使用权。目前当局并未一刀切规定必须采用某一种模式，但起码会先做好规划。在工程开展后，通常会在竣工前商讨好管理问题。

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