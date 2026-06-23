Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北都｜议员忧乡民申「共融基金」难度高 宁汉豪︰会协助撮合 弹性处理

政情
更新时间：18:19 2026-06-23 HKT
发布时间：18:19 2026-06-23 HKT

今年《财政预算案》提出拨款2亿港元，推出「北都城乡共融基金」先导计划，并放宽规划限制，推展乡郊旅游项目。有议员关注会否增加乡民申请的难度，发展局局长宁汉豪今日（23日）在立法会发展事务委员会表示，北部都会区统筹办事处（北都办）乐意为有意申请的乡民提供意见，即使乡民仅有初步构想，当局亦可给予意见及协助撮合。

宁汉豪：申请者要有「生意头脑」 弹性衡量审批结果

新社联谭镇国表示，个别乡民若想申请北都城乡共融基金先导计划，必须以相关获认可的团体或机构名义提交计划书，关注如此会否增加乡民申请的难度。他续指，文件亦提到审批资助时，评审委员会将考虑乡事委员会、村代表及村民的支持，以及考虑旅客的承载力，但他指出单一项目难以得到所有人的支持，关注局方会如何平衡乡民的不同意见。

宁汉豪表示，政府明白乡民未必熟悉申请程序，并称「呢个基金想做啲好嘅项目，有时真系需要有生意头脑。」因此当局已表明容许申请人与商业组织合作，但合组需以规定的非牟利机构标准来运作。她重申，北都办乐意为有意申请的乡民提供意见及协助撮合。至于当局收到申请后，是否必须取得全体村民的支持，宁汉豪明确表示不会「铁板一块」，要求百分百支持并不现实。她强调，当局会凭「common sense」（常理），衡量反对意见的强烈程度，从中弹性拿捏。

政府拟拨缓冲区给乡民办传统节庆 竣工前商妥管理权

新界乡议局主席刘业强表示，乡议局对当局提出促进城乡共融，以及推出「北都城乡共融基金」先导计划表示支持，强调不能只著眼于新发展区的推进，而忽视乡村实际的困难，以及乡村对社会的重要性。他关注政府预留空间举办传统节庆的实际操作和土地权益，指文件中提到会利用新发展区和乡村间的缓冲区及桥底空间，预留作举办打醮、盆菜宴及传统节庆活动之用。不过，乡村举办活动通常最少有过百人参与，他问及政府在规划空间时，会否就乡村的实际需要作充分咨询。

宁汉豪表示，若乡委会愿意管理相关空间，当局能以短期租约形式批拨管理；但乡委会无意管理，改由政府负责，则无法享有优先使用权。目前当局并未一刀切规定必须采用某一种模式，但起码会先做好规划。在工程开展后，通常会在竣工前商讨好管理问题。

相关新闻：

北都︱拟准村屋全幢改作食肆及旅馆 谭镇国吁自负盈亏否则难达城乡共融长远目标

北都︱政府拟准村屋全幢改作食肆及旅馆 燕岗、河上乡先试行 可申资助上限1000万

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
23小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
10小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
7小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
9小时前
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
南韩总统李在明下令彻查有女消防员被迫陪酒后跳楼身亡事件。法新社
南韩女消防员被迫陪酒后跳楼亡 总统李在明震怒下令彻查
即时国际
5小时前
百佳超级市场近年积极调整业务，今年内已有数间分店结业。黄大仙区友fb
百佳半年执5间！竹园商场分店6.29同街坊「讲Bye Bye」 网民分析结业两大原因！
社会
5小时前
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
饮食
7小时前
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
时事热话
8小时前