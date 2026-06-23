警察员佐级协会换届 主席梁俊杰：强积金与长俸制待遇差距大 倡改善福利减人才流失

香港警察队员佐级协会今日（23日）在警察体育游乐会举行第二十七届执行委员会暨单位代表就职典礼。第二十七届协会主席梁俊杰致辞时表示，协会一直十分关注强积金（MPF）制度同事与长俸（ Pension）制度同事在服务条件方面的差异。他认为强积金制度同事在部分服务条件中存在不合理的缺失，包括退休后缺乏医疗保障、子女教育津贴欠奉、年假较少、强积金不能维持人员忠诚等。

关注强积金与长俸待遇差异 盼解决人才流失症结

他相信相关因素或是警队长期招聘不足及人才流失的问题症结，称未来协会会进一步聚焦有关工作，希望为警队未来栋梁争取更合理的基本保障。他强调，协会目标是让不同服务条件的同事都能享有合理权益。

引用《竹石》勉励同袍

梁俊杰以清朝文学家郑板桥的《竹石》 勉励同袍，称「咬定青山不放松，立根原在破岩中；千磨万击还坚劲，任尔东西南北风」。他指诗人以竹喻人，赞颂坚韧的竹子，以勇敢无畏的精神，面对逆境和困难，在恶劣的环境中抗争到底，并磨练出坚忍不拔的特质。他认为协会工作时亦要抱住这种心态，接受「顺境有时，逆境有时」 ；顺境时，当然要乘风破浪，追逐心中所想；逆境时，亦要调整心态，保持专业，以不亢不卑的态度坚守心中信念，伺机而动。

他指近日和其他总区主席都收到不少会员就大家都关注的议题提出意见，当中有部分会员反映时都颇为激动。他希望告诉会员「你哋嘅声音我哋都听到，而且听得好清楚」，指会积极收集及整合各位会员的意见，透过不同渠道转达管方或有关政府代表。他指协会必须如实反映会员的想法，并提出合理及可行的建议方案。他说协会目标是令所有会员同事都可以在无后顾之忧的情况下工作，从而维持社会稳定。

协会第二十七届区代表宣誓仪式由创会会长谭惠珠主持监誓，再由一众主礼嘉宾颁发委任证书及顾问聘书。保安局局长邓炳强、公务员事务局局长杨何蓓茵、协会荣誉常务会长陈健波、署理警务处处长简启恩等多名政界人士亦有出席。

记者、摄影：陈俊豪