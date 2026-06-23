北都｜北部都会区专属法例简化程序 宁汉豪︰简化绝对不等于无人把关

政府正加快为北部都会区发展订立专属法例。发展局局长宁汉豪今日（23日）在立法会发展事务委员会表示，为配合「提速提效」的发展目标，政府拟订立的专属法例会包含多项简化现有程序的措施，但她强调「简化绝对不等于无人把关」，并指当局「唔系咪埋只眼，样样嘢都批嘅」。事实在不同环节，不论是规划申请，还是建筑工程噪音许可等申请都设有审批条件，确保把关工作不会松懈。

拒设硬性量化指标 忧扼杀审批弹性

民建联郭芙蓉表示，政府建议提升设计和建筑质素，将可持续性与功能性纳入全面考虑因素，但她听到不少业界反映，有关概念较宏观及难以量化。她关注日后的专属法例或技术备忘录，会否增加可量化、可见到的指标，例如碳排放强度、能源效益评级等，让业界在规划初期有清晰的法定标准去遵循。

宁汉豪回应指，如果当局再去订立许多客观条件或标准，例如规定创新物料要达到怎样的水平，恐怕随着社会和建造技术迅速变化，反而会扼杀署长审批的弹性。

北都范围广大 研细分区域命名

新界东南议员方国珊表示，北都规划范围辽阔，现时各地段名称模糊，关注当局会否尽快为不同区域正式定名，以提升公众对规划的认知度。

宁汉豪表示，当局会将一份图则存放于土地注册处供市民查阅。她强调，政府过去为多个新发展区赋予名称，例如古洞北、粉岭北等，公众已逐渐熟悉，但她承认新界北部整体范围广大，透露有持份者建议应更细致地划分地名，因为单提「新界北」，很难想像到具体是指哪个地方。

争取今年试行数据跨境 配合沙岭发展

新社联谭镇国鼓励政府吸纳咨询期内收到的意见并作出微调，令条例更「贴地」，加快北都发展。他关注跨境要素流动，认为这是吸引产业落地的关键，并再次跟进「白名单」制度会否延伸至新田科技城，以及其他要素的落实时间表。他强调，资金流在跨境安排中至关重要，而北都重点项目沙岭数据中心将于三年后启用，关注数据流的跨境安排能否配合其发展。

创新科技及工业局副局长张曼莉表示，人流方面的「白名单」制度主要规范两地园区频繁往返且有业务往来的人员。至于数据及物资流，她指港深两地政府已向国家部委联合提交实施方案，并有一定进展。当局正收集数据及生物样本跨境的数量与种类，包括敏感数据等，期望今年就实际应用场景开展试行项目以测试机制流程，例如所需证明文件、内地出境安排及数据接收后的处理程序。

记者︰黄子龙