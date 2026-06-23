罗淑佩倡「一程多站」非遗美食之旅 串连福州潮州香港 品尝佛跳墙饮「世一」鸡尾酒｜Kelly Online

文体旅局局长罗淑佩今日（23日）在社交平台发帖，指昨天下午（22日）参加闽港合作联席会议，并代表香港特区与福建省签署了加强拓展文化旅游的合作备忘录后，晚上与政务司司长陈国基和特首办主任叶文娟等陪同行政长官李家超到访福州的历史文化街区「三坊七巷」明清古建筑群，考察学习古迹保育、应用和推广。她更乘着「中华文化节」及「非遗月」，构思出一条结合高铁与飞机的「福州、潮州、香港」联乘「一程多站」非遗美食之旅，以吸引本地市民及外籍旅客。

签署闽港文旅备忘录 考察福州古建筑保育

罗淑佩与陈国基、叶文娟等人陪同李家超，一同到访福州的历史文化街区「三坊七巷」明清古建筑群，以考察并学习当地的古迹保育、应用与推广。行程中，团队亦到访了福建省非物质文化遗产博览苑，与福建省官员分享闽港两地在非遗保育、文旅融合发展及推广方面的经验。她认为，适逢「中华文化节」和「非遗月」正在香港举行，此时与福建省官员交流合作方向，正值最佳时机。

构思「非遗+美食」联游 乘高铁飞机便捷串连三地

谈及闽港合作，罗淑佩认为其中一个重点是推展「一程多站」联游模式。她透露，因应自己喜爱美食，加上刚观看了《给阿嬷的情书》，网络上因而启发灵感，构思出一个结合飞机航班与高铁网络的「福州、潮州、香港」三地「非遗+美食之旅」，认为该行程既适合香港市民，也能吸引外来旅客。

罗淑佩表示构想中的行程，旅客可先从香港乘搭飞机前往福州，随后转乘高铁前往潮汕，回程时则由潮汕乘高铁返回香港。整个旅程时间可灵活调整，且沿途交通便捷舒适，更可配合国家针对外籍人士提供的144小时或240小时免签证政策。

她指，行程参观三地非遗文物和文化项目，在福建可参观、购买明溪微雕、平潭贝雕、柘荣剪纸、农民画、软木画等；在潮汕则可欣赏英歌舞和购买粤绣、潮州木雕和功夫茶品；在香港可订制手雕麻雀，买花钮和模型花牌，更可观看演唱会和到访山径或海岛观赏自然景色。

她续指，既是「非遗+美食之旅」，在福建要品尝武夷山岩茶和清香的茉莉茶，品尝「鱼丸肉燕」甚至佛跳墙；在潮州品尝卤水、打冷、牛肉锅；而在香港，可以去「世一」酒吧品尝鸡尾酒、享用「黯然销魂饭」及清鲜粤菜。

罗淑佩表示，有关行程选择丰富，并期望这个因「灵感到」而设计的路线能吸引市民和旅客。她同时欢迎公众留言，分享其他「一程多站」的建议路线。