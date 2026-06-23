无手机校园│田北辰倡制定「禁手机」措施 仿内地等研全港性指引 拒绝「低头族」风气

智能手机普及化，学生「机不离手」现象惹人关注。实政圆桌召集人田北辰今日（23日）在社交平台发文，指出推行「无手机校园」已成为全球教育的主流趋势及挑战，形容香港教育局目前政策过于「抽离」。他呼吁当局参考各地经验，制订「全港性校园手机指引」，并建议先在部分学校作小规模试行，总结经验后再在香港推行。

倡参考各地经验 制订全港性校园手机指引

田北辰在帖文中表示，近年「一人一手机」甚至多部手机的「低头族」现象已成生活常态，但他质疑校园内是否应拒绝这股风气。他列举了多个国家及地区的应对措施，指出全面禁用手机已逐渐成为主流，包括中国内地教育部早于2021年已规定中小学生原则上不得将手机带入校园；若有实际需要，须经家长同意及书面申请，并由学校统一保管，严禁带入课室。

至于新加坡，亦于今年1月起进一步收紧政策，实施中学禁用手机令。学生在课堂、小息及补课期间均一律禁用，手机及智能手表必须存放于储物柜或书包内。而英国也在前年开始提倡创造「无手机校园」，建议禁止中小学生在校内使用手机。

引荷兰数据 证75%学校表示学生专注度显著改善

田北辰特别引述荷兰的数据以印证禁令成效。他指出，荷兰实施校园手机禁令两年后，一项针对317间中学的调查发现，高达75%学校表示学生的课堂专注度有显著改善，超过30%学校指学生整体学业成绩有所提升。此外，研究亦显示禁令能有效减少校园网络欺凌，并促进学生之间的真实社交互动。

对比国际上雷厉风行的做法，田北辰认为香港教育局目前的政策显得有少许过于「抽离」，因当局至今仍强调依赖「校本管理」。他强调，政府近年积极推动资讯科技教育、鼓励学生掌握IT技能的方向绝对正确，但同时亦必须警惕科技衍生的难题，当中过度依赖手机便是其一。

为此，田北辰促请教育局参考世界各地的经验，尽快制订具体、清晰且具操作意义的全港性校园手机指引。在落实方面，他建议当局可先在数间学校进行小规模试行，待总结经验后，再推广至全港实施。