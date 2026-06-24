议政随想︱范骏华：《强师立德，筑基未来》

本人作为立法会议员，同时亦是非牟利教育中心——励进教育中心的主席，一直致力提升香港青少年对中国历史、文化及国情的认识，同时亦聚焦深化教育工作者对国家发展的认知。适逢励进教育中心创立十周年的时机，亦正值特区政府启动首份香港五年规划的咨询阶段，我认为是时候可以再进一步，将有关教育工作推动得更深入些。故此，我在立法会日前向政府呈交的五年规划建议书上，亦就教育范畴提出建议。

五年规划咨询文件中，亦有教育范畴内容。

「强国必先强教，强教必先强师。」教师作为学生成长的引路人，适逢香港首份「五年规划」筹划之际，为达致「立德树人」根本任务，特区政府需要从专业发展与管理两端发力，打造高素质教师队伍。

一方面，定期组织教师考察国家建设与科技最新发展状况，完善教师进修及资源共享机制，并参照早前公布的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书与《价值观教育课程架构》，以开发权威教材及多元互动教学资源。

与此同时，面对全球人工智能带来的教育大转型，今年《财政预算案》当中就特别提出透过「优质教育基金」下预留20亿元以加强中小学数字教育，全方位支援教师AI培训，笔者认为不妨沿此方向，借助教育科技简化行政工作，以智能工具推行差异化教学，同时推动 AI 深度融入课堂，协助教师由知识传授者转型为学习引导者，培育学生思辨与创新素养。

教育攸关香港长远发展，我期望特区政府把握五年规划契机，完善教师专业发展，为培育拥有家国情怀、具备创新思维的青年筑牢根基。