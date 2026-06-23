教联会四议员沙田联合办事处开幕 三大承诺深耕地区教育

香港教育工作者联会（教联会）四位立法会议员——黄锦良、邓飞、伍焕杰，以及沙田区议员王惠成，位于沙田田心村的联合办事处今（23日）正式举行开幕礼。教育局副局长施俊辉亲临主礼。联合办事处是教联会首个结合立法会及区议会力量的联合办事处，期望将教育专业资源带入社区，搭建市民与政府的沟通桥梁。

施俊辉：冀凝聚社区力量 推动「科教兴国」

教育局副局长施俊辉在致辞时表示，教联会一直是教育局的紧密合作伙伴。他指出，香港正处于发展的关键时期，目前正著手制作香港首份五年规划，并在国家「科教兴国」的目标下，推动教育、科技与人才的一体化发展。

他强调，沙田区拥有从幼稚园到大学的丰富教育资源，加上教联会主办的「爱国教育支援中心」及「航天科普教育基地」均座落于此，期望透过新成立的联合办事处进一步凝聚社区力量，将优质的教育资源带入基层，共同推动香港教育发展。

黄锦良：发挥专业优势 构建政民沟通桥梁

教联会主席及选委界议员黄锦良表示，四位议员长年深耕教育并扎根社区，期望以教育专业视角处理地区事务，这亦是成立联合办事处的初心。今年适逢香港回归祖国29周年，香港正全面迈入「由治及兴」的新阶段。

他指出，办事处将为居民提供专业、贴心的一站式服务，秉持务实态度处理街坊的查询与求助，并将基层的声音准确传达到立法会及相关政府部门。面对沙田区密集的人口与众多学校，办事处将积极回应地区的教育与民生诉求，合力培育爱国爱港的新一代。

伍焕杰：办事处将打造为「教育的加油站」

教联会副会长及选委界议员伍焕杰表示，教联会已在港九新界开设11个地区办事处，秉持「凝聚专业，服务市民」的宗旨，让教育工作走出校园，植根社区。他代表团队为沙田联合办事处作出三大承诺。

首先，办事处将打造为「教育的加油站」，利用此平台为沙田区学校提供贴心的专业支援及交流空间，推动爱国主义教育，并配合教育局的数字教育发展蓝图深化社区教育服务。其次，办事处会以此为据点积极聆听街坊心声，无论是教育政策咨询、子女升学疑虑还是地区民生诉求，团队都会将市民声音带入议会，为街坊排忧解难。最后，办事处将成为家国教育的实践地，举办丰富多元的青少年活动与社区文化交流，让沙田区的年轻一代更深入认识国家历史与发展，增强国民身分认同。

邓飞：配合政府五年规划 为香港教育贡献力量

教联会副会长及教育界议员邓飞感谢各界在酷热天气下到场支持。他指出，自己与王惠成在上届已于沙田合办地区办事处，累积丰富的家长及地区工作经验。随著另外两位议员加入，团队更加「人强马壮」。他期望办事处能配合特区政府的五年规划，以及施俊辉领导的数字教育发展蓝图，为香港教育贡献力量。

记者、摄影：陈耀霆

