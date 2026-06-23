林定国出席 Greenway 2026 论坛　倡以创新应对气候危机

全球气候危机近年日益严峻，极端天气频发。律政司司长林定国今日以署理行政长官的身份（23日）出席由欧盟驻港澳办事处与香港欧洲商务协会合办的「Greenway 2026」论坛并致辞揭幕。他强调，危机中往往蕴含转机，关键在于将创新方案落到实处。

订立明确减碳蓝图 稳步迈向碳中和目标

林定国在社交平台发文，指自己在致辞时以「以创新推动可持续发展」的主题。他指出，香港为应对气候挑战已订下明确目标：在2035年前将碳排放总量从2005年水平减半，并于2050年前实现碳中和。他透露，本港目前的温室气体总排放量较2014年高峰期已下降27%，进展实质；未来将致力以兼顾经济与社会可持续发展的方式，逐步达成减碳目标。

五年规划上周一展开咨询 内容谈及新能源与绿色科技

政府上周一发表的首个五年规划公众咨询文件，林定国表示，文件内容与绿色创新息息相关。文件针对「新能源、绿色科技和创新应用」提出三大方向，包括对接国家新能源技术，支持能源管理与废物处理技术；推动可持续航空燃料及氢能的研发与应用；并强化产学研协作，利用金融机制协助绿色科技企业发展。此外，文件亦强调推动绿色转型及拓展绿色燃料加注，以提升航运及航空业的竞争力。

推动三大绿色实践 展现减碳决心与成果

为展示香港推动创新与可持续发展的决心与能力，林定国在致辞中列举了三项实际成果。首先在绿色金融方面，香港已连续八年位居亚洲国际绿色和可持续债券发行安排的榜首，特区政府至今亦已累计发行约2,400亿港元绿色债券。其次是可持续航空燃料发展，本地企业 EcoCeres 将于粤港澳大湾区建立废食用油转化、加注及贸易的整合模式。最后在氢能应用上，本港目前已有38个氢能试验项目获准推进，当局正完善相关法律框架，为产业发展提供稳定的规管环境。

法治维系制度公信力 奠定香港全球竞争力

在整体竞争力方面，林定国引述瑞士洛桑国际管理发展学院最新发布的《2026年世界竞争力年报》指出，法治是衡量竞争力的核心因素。他表示，现今的经济竞争已不再主要是成本或规模之争，而是演变为「制度公信力之争」，而在愈趋分化的世界中，可预期的规则与承诺显得尤为重要。对于香港今年在全球竞争力排名高踞第二位，充分证明在「一国两制」下，香港具备可预期、可靠、廉洁和高效的制度优势。

林定国最后强调，「开放」是香港竞争力的重要泉源。香港将继续保持开放与多元的营商环境，并欢迎欧盟及各界朋友携手探索绿色创新机遇，共同应对全球环境的严峻挑战。