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油价高企「鬼油站」猖獗 议员形容如同流动炸弹：一旦爆炸司机第一个「中招」

政情
更新时间：10:24 2026-06-23 HKT
发布时间：10:24 2026-06-23 HKT

油价高企下「鬼油站」猖獗，民建联立法会议员郭芙蓉日前联同葵青民政事务专员及葵青区防火委员会到访消防处，了解打击「鬼油」情况。郭芙蓉今早（23日）在一电台节目表示，明白司机血汗钱会想「悭得一蚊得一蚊」，但「鬼油」价格低，正是因为没有保险、没有消防设备，一旦发生爆炸时，第一个「中招」就是司机，希望社会都了解入「鬼油」行为，对社区来说如同放了一个流动炸弹。

一旦发生爆炸 第一个「中招」就是司机

她指，今年发生多宗因为「鬼油」而爆炸的事故，对此非常关注及重视。而今年首5个月，处方已录得763宗投诉，比起去年全年931宗已过半，当中葵青区有221宗，占了三成，形容情况不容忽视。

消防处已引入使用人工智能协助执法

她又称，出现「鬼油」的地点都是货柜码头、停车场等，货柜车较集中的地方，这些车辆对燃油需求大，加上近来通讯方便了，不法分子可能会透过社交平台通知司机去到不同地方入「鬼油」，导致执法部门很难追查地点，增加执法难度，消防处已引入使用人工智能协助执法。

记者：郭咏欣

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