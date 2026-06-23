李家超夜访福州「三坊七巷」　亲身体验明清古建风貌与古迹保育实况

行政长官李家超和特区政府代表团日前出访福建出席在福州举办的闽港合作会议第五次会议。李家超昨天(22日)晚上，与团队到访福州的历史文化街区「三坊七巷」，亲身体验这座被誉为「里坊制度活化石」的历史文化推广工作，近距离感受明清古建筑群的独特风貌，并深入了解当地的古迹保育现况。

李家超昨天(22日)晚上，与团队到访福州的历史文化街区「三坊七巷」。李家超FB图片

他们亲身体验这座被誉为「里坊制度活化石」的历史文化推广工作。李家超FB图片

他们亦深入了解当地的古迹保育现况。李家超FB图片

期间，李家超和团队到访了福建省非物质文化遗产博览苑。适逢本月为「香港非遗月」，他们与当地官员进行了深入交流，互相分享闽港两地在非遗保育、活化推广，以及与旅游产业融合发展方面的宝贵经验。此外，代表团亦走进当地一间拥有超过100年历史的老店，了解商户如何以传统小食作为切入点，推广文化旅游发展。

李家超又指，在昨天举行的「闽港合作会议」第五次会议上，闽港双方已达成拓展文化旅游交流合作方面的协议。未来，两地将积极开展文化艺术交流，并共建「一程多站」的联游模式。期待两地能透过便捷的飞机航班和高铁网络，共同吸引更多游客到访，以激活文旅资源的活力；同时推动业界推出更多联游产品，进一步提升两地旅游业的整体发展。