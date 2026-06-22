国际调解院在港开业 UNIDROIT联络办将开幕 林定国 : 展现香港作为国际法律及争议解决中心实力

律政司司长林定国今日( 22日 )表示，律政司一直致力促进国际法律及争议解决组织在香港特区发展，并加强与相关机构的交流合作。他向立法会司法及法律事务委员会汇报有关国际调解院及国际统一私法协会（UNIDROIT）落户香港特区的最新进展。

林定国向立法会司法及法律事务委员会汇报国际调解院及国际统一私法协会（UNIDROIT）落户香港最新进展。林定国fb

UNIDROIT 亚太地区联络办年底前正式投入营运

他于社交平台发文指，「十五五」规划明确支持国际调解院更好发挥作用。国际调解院去年10月在香港开业，在短短几个月内，已促成了一宗国际商事争议达成和解协议，发挥实际功能。伊朗驻华大使今日在京签署国际调解院公约，令签署公约的国家增至44个，国际代表性更见广泛。特区政府虽然不会直接参与国际调解院的运作，但会全力支持和配合其发展，包括筹备兴建的香港国际法律事务大楼将为其提供额外空间。特区政府亦致力协助加强推广，例如在律政司支持下，国际调解院于2026年「调解周」期间成功主办全球调解峰会。特区政府亦探讨在今年举行的「一带一路」高峰论坛、亚太经合组织财政部长会议及「香港法律周」为国际调解院提供推广机会，共同把香港打造为「全球调解之都」。

伊朗驻华大使今日在京签署国际调解院公约，令签署公约的国家增至44个，国际代表性更见广泛。林定国fb

他又分享，指UNIDROIT亚太地区联络办公室（联络办）的开幕典礼暂定于今年11月初的「香港法律周」期间举行，并预计在年底前正式投入营运。特区政府现正全力推进落实联络办落户香港的相关行政安排。律政司正在为联络办准备位于中环香港法律枢纽（前法国外方传道会大楼）的办公空间。相关的全球招聘工作亦于本月展开。联络办落户香港特区，本地法律专业人士将能有更多机会接触私法协会别具意义的工作，亦可透过能力建设项目深化学术交流，进一步丰富香港的法律人才的经验。

林定国表示，国际调解院在香港特区正式开业，而UNIDROIT联络办亦即将开幕，好事成双，展现了香港特区作为国际法律及争议解决中心的实力，彰显了香港特区作为连接东方与西方的桥梁的独特优势。展望未来，律政司将继续深化与各国际法律组织的合作，吸引全球顶尖法律人才汇聚香江，加强推广香港特区作为国际法律及解决争议服务中心的领导地位，并持续为本地法律界创新机遇。