法律科技圆桌会议圆满举行 充份体现政府、监管机构与业界携手推动法律科技发展

由律政司、香港律师会及香港大律师公会于上周三( 17日 )在律师会新会址联合主办「法律科技圆桌会议」（第五场）。题为「法律科技赋能法律实务创新」，该圆桌会议作为推动香港法律科技发展的重要平台，充分体现各方携手推动创新、支持法律专业可持续发展的共同承诺。活动反应热烈，吸引超过200名法律从业员出席。

圆桌会议由律政司副司长张国钧担任开幕致辞嘉宾，律师会会长汤文龙律师及香港大律师公会副主席许绍鼎资深大律师分别致欢迎辞，为活动揭开序幕。其后进行的圆桌讨论环节以「衔接需求与解决之道」为题，由律政司法律科技发展咨询小组成员兼律师会理事赵彤律师主持，参与讨论的嘉宾包括律师会理事兼创新科技委员会副主席岑显恒律师、香港大律师公会资讯科技常委会副主席伍中彦大律师，以及来自Clio、LexisNexis、Ricoh、Superhub、Thomson Reuters和WiseLaw等领先法律科技服务供应商的业界专家。

讨论聚焦于法律科技如何提升法律服务的竞争力、当中的机遇与挑战，以及业界最为关注的数据安全、私隐保障、成本效益与变革阻力等核心议题。服务供应商亦分享了如何应对这些关注，并探讨业界层面可采取的措施，以协助缓解有关忧虑，推动更广泛的科技应用。紧接的「法律科技示范」环节中，这六间供应商展示最新法律科技工具，让与会者亲身体验这些创新方案如何与日常执业接轨。

作为香港律师的法定自我监管机构，律师会在引领业界转型中肩负重要角色。律师会致力为会员提供所需的知识、工具及支援，协助他们以实务及负责任的方式应用科技。透过「资讯、参与及实施」三阶段策略方针，我们推出多项促进科技融入日常执业的措施，包括人工智能资源、专项培训，以及如「客户名称筛查工具」等实务工具，以协助会员履行合规要求。此外，就人工智能方面，律师会已发布《人工智能对法律专业的影响》立场文件，并积极筹备第二阶段立场文件，亦反映我们致力确保创新在法治、公平及问责原则引导下稳步前行。

法律科技的持续发展，有赖政府、监管机构及业界共同努力。是次圆桌会议正是一个良好示范，汇聚各界持份者交流见解，共同探讨切合业界实际需要的解决方案。展望未来，律师会将继续推动法律专业的创新及进步，透过前瞻性的规划及充分部署，协助会员掌握未来机遇及应对挑战，从而进一步提升香港法律专业的竞争力与韧性，并巩固本港作为国际法律及争议解决服务中心的领先地位。

活动录影现已上载至律师会的YouTube频道，如您未能出席或希望重温当日的精彩讨论，欢迎透过以下连结观看：https://youtu.be/em09eofrkk0