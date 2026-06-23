大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫

宏福苑大火独立委员会听证会昨重启，委员会主席陆启康宣布，不会向特首建议转为法定调查委员会，可说是意料之中。陆官抛出5大原因，包括法定委员会需时太长、可能影响其他法律诉讼程序等，而目前已掌握足够资讯「收网」。据悉，由于工作时间紧逼，委员会早已决定不会「升格」，避免法律聆讯旷日持久、拖延追责及改革步伐，委员会并已开始动笔撰写最终报告；至于何时适合公开报告及「落手」追责，则有待政府决定。

扩权传召争议人物 亦可行使缄默权

今轮听证会主要听取专家证人对大火蔓延成因的意见，委员会7月15日至17日听取各涉事方最终陈词。消息人士指，委员会维持现有形式继续进行，已充分平衡手头上已有资料，正如陆官所言刑事调查仍在进行，即使委员会获扩权传召争议人物，律师不会建议答问题，应讯者极大机会行使缄默权或答非所问：「基本上召佢上嚟，除咗羞辱佢之外无其他作用，等市民出啖气。但可能有反效果，拖长整个程序。」

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宏福苑听证会︱不建议转为法定委员会 陆启康解5大因由：已掌足够资讯适时「收网」 报告不宜拖延以免「迟来公义」

黄碧娇未现身听证会 消息：黄三度书面回复

消息人士又指，政府给予委员会很大自由度，并「落柯打」要求被邀请部门必须出席作供，及在可行范围内提供所有资料，因此调查工作没阻滞。

陆启康强调不转为法定委员会，非政治或公关考虑，亦承认今次决定可能令某些人失望。现时公众焦点之一，当然是陷入舆论争议的大埔区议员黄碧娇是否就此「甩难」，她曾任宏福苑旧法团顾问，支持大维修。过往聆讯中，多名宏福苑居民曾点名指黄碧娇在街站收集授权票，并有党羽在业主大会闹事施压。至今公开资讯，只知黄碧娇曾书面回复委员会，承认曾协助约20户街坊填写授权票，但强调「应街坊要求」，无以任何服务或利益作交换。

可靠消息透露，委员会曾先后3次联络黄碧娇，她每一次均有详细书面回复，并斩钉截铁表明没有收取任何利益。目前暂未发现黄碧娇涉及违法行为，但若然有足够证据，相信当局自然有行动，因此严格来说黄碧娇未完全「甩难」。有政圈中人则指，部分人对黄碧娇反感，但争议或多或少牵涉政治，与调查本身未必有大关系。

大埔区议员黄碧娇。资料图片

料最终报告包含责任谁属 惟难「点名」

独立委员会目标9个月提交报告，至今只余三分一时间，虽然聆讯仍在继续，但据悉委员会已开始撰写报告内容，因部分事实已证据确凿，几无争辩空间，执法部门近期亦陆续起诉部分涉案人，各项工作可同步进行。

至于责任问题，预料委员会报告将点出各持分者或部门的责任，但占比难以量化，相信亦不会直接点名特定人士。委员会角色是胪列并分析已有证据，建议改革方向；具体问责惩处要留待特首考虑及「一锤定音」，也不排除有更高层次协调。

「五年规划」及《施政报告》排队出台 须考虑委员会报告公开时机

独立委员会预料9月可提交报告，但政府需时审阅，相信不会即时发布。从政治角度看，公开宏福苑报告的时间点亦需要小心衡量，事关首份「五年规划」有望于9月出炉，特首10月中亦发表本届政府最后一份《施政报告》，倘在此之公布独委会报告及问责详情，只会盖过两份重要文件的焦点。

大火之后，社会关注如何杜绝围标，李家超日前表明绝对会考虑竞委会建议，将围标行为刑事化。身兼竞委会委员的立法会议员吴锦华指，目前民事罚则阻吓力成疑，认同要刑事化处理，但也要注意如何落地，要避免「有法难入罪」的情况。他建议赋予竞委会更大执法和调查权力，趋近于廉署，并强化公众教育，让竞委会「打击围标」的形象更深入民心。

行会成员汤家骅认为经过宏福苑事件，社会已清楚围标带来的后果有多严重，刑事化在所难免，而围标本质上已属欺诈行为，需要完整刑事法例提高阻吓力。

聂风