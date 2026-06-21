北都︱政府拟准村屋全幢改作食肆及旅馆 燕岗、河上乡先试行 可申资助上限1000万

为配合北部都会区发展及推动「无处不旅游」，今年《预算案》提出拨款两亿元推出「北都城乡共融基金」先导计划，推展乡郊旅游项目。发展局建议在燕岗和河上乡两条乡村试行放宽「乡村式发展」的规划限制，容许村内现有村屋全栋或部分楼层改装为食肆、零售商店和旅馆，毋须提出规划申请，善用空间提供不同接待服务，提升访客体验。当局建议符合资格的乡事委员会及非政府机构可向基金申请资助，用来修复或改造建筑物等作文化、旅游用途，每个项目上限1000万元。

推6招促进「城乡共融」

当局在提交立法会文件建议推展促进「城乡共融」的措施，包括： （一） 活化特色乡村建筑、设立乡村文化径； （二） 预留空间作休憩用地及举办传统节庆活动用途； （三） 改善乡村排污和其他基础建设； （四） 在先导地区容许全栋新界豁免管制屋宇改装成食肆、零售商店或旅馆； （五） 善用农地作农耕活动；以及 （六） 成立「北都城乡共融基金」先导计划。

发展局指随著北都发展，提供了契机鼓励乡村经济活动及鄕村旅游发展，推广乡村历史和文化，以增添北都的特色和多元魅力。该局建议在燕岗和河上乡两条乡村试行放宽村屋的规划限制，容许全栋或部分楼层改作食肆、零售商店和旅馆，善用空间提供不同接待服务，提升访客体验。选取燕岗和河上乡作为先行先试乡村是考虑到两村邻近古洞北新发展区及塱原自然生态公园和其他自然景点，是乡郊旅游的理想试点。

政府正编制适用于村屋全幢或部分楼层改装的消防合规要求

为配合放宽措施、加快审批及降低合规成本，发展局正与消防处联手编制一套适用于村屋全幢或部分楼层改装的消防合规要求，预计将于今年稍后推出的《北部都会区城乡共融指引》中公布。民政事务总署亦将于短期内推出《乡村屋宇申请宾馆牌照指引》，根据乡郊实际情况灵活订定楼宇及消防安全要求。规划署并将于今年第三季开展相关城规工作。

政府将视乎先导地区的推展情况及成效，研究在先导地区之外的其他北都「乡村式发展」地带，特别是由村民提议并获新界乡议局支持的地点，适度放宽有关规划限制。

此外，为推动民间参与，政府建议动用2亿元非经常开支，成立「北都城乡共融基金」先导计划。合资格非政府组织可申请拨款，以复修或改造私人土地及建筑物（如村屋、祠堂、书塾等）作文化及旅游用途。涉及硬件提升的项目资助上限为1,000万元，并须持续营运至少3年，项目可包含食肆或旅馆等产生收入的元素以维持财务可持续性。政府计划于今年第四季向立法会财委会申请相关拨款。

当局又建议透过先导计划， 支援一次性或非恒常举办的活动，例如鄕村品牌设计、鄕村环境美化及推广、乡村历史文化研究及编制、乡村节、周末巿集、导赏体验设计与开发等。该类项目的资助上限定为200万元。

建议设立乡村文化径

另外，为充分利用传统乡村的历史人文资源，当局建议设立乡村文化径，把乡村的传统建筑及景点连系起来，土拓署正与村民共同设计位于新田科技城的文化步行径，正规划位于古洞地区的「古洞古迹步道」，串连古洞区内的特色景点，构筑一条具历史教育意义与旅游吸引力的主题式文化走廊。 此外，土拓署正计划活化邻近粉岭北新发展区、位于龙跃头文物径附近的粉岭蔬菜产销合作社龙跃头收集站。业界可考虑善用拟议「先导计划」，推展结合农业活动与自然景观、休闲、观光及农产品销售等的项目，例如一些「农场到餐桌」模式的项目等，进一步发挥农地的价值。