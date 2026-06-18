民航处处长廖志勇访京 拜会民航局商加强协作 探讨提升粤港澳大湾区航空效率

民航处处长廖志勇昨日（17日）飞抵北京展开访问行程，拜访多个民航单位，就共同推动国家及香港航空业高质量发展作深入交流，进一步提升双方在民用航空领域的协作效率及合作关系。

感谢民航局支持香港航空业

访京期间，廖志勇拜访中国民航局局长宋志勇，感谢民航局一直以来对香港航空业的关心及大力支持，并介绍香港民航业的发展近况，进一步加强双方在民航领域的合作，配合国家「十五五」规划，更好融入和推动民航高质量发展。

廖志勇亦与民航局空中交通管理局局长苗旋会面，探讨进一步强化双方在航空交通管理上的协作，提升粤港澳大湾区的航空业运行效率，并促进亚太区航空交通管理的合作。廖志勇借此行到访民航局飞行校验中心及中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心，了解中国航空业的创新技术及发展趋势，深化并探讨进一步合作。

民航处处长廖志勇（左）于昨日（六月十七日）飞抵北京展开访问行程，今日（六月十八日）拜访中国民用航空局局长宋志勇（右），探讨进一步加强双方在民航领域的合作。

廖志勇（右）向苗旋（左）介绍民航处八十周年纪念特刊《领航．续创新天》中的珍贵图片，以及香港民航业发展历程。

廖志勇（右四）与民航局校验中心主任孔繁伟（右三）和民航局校验中心党委书记孟庆芬（左四）合照。

廖志勇（右）听取中国商飞北研中心主任钱仲焱（左）介绍中国航空业的创新技术及发展趋势。

将出席国情研习班开班仪式

廖志勇明日（19日）将继续访问行程，其后会前往国家行政学院，出席民航处与香港民航业界管理层人员国情研习专班（研习班）的开班仪式，参与首日的研修课程，与学员分享香港航空业如何主动对接国家「十五五」规划， 为国家和香港的民航发展作出贡献。

随团访问北京的包括民航处助理处长（航空交通管理）许文豪及民航处高级管理层人员。他们结束访问后亦会参与研习班课程。