李家超专访︱五年规划不希望「诱导性咨询」 新皇岗口岸需时装修演练：不想重复当年机场开幕问题

政府正就香港首份「五年规划」进行公众咨询，惟有意见认为文件多覆述现有政策或蓝图方向，未见新猷。行政长官李家超接受《星岛》专访时解释，咨询文件是刻意用广泛、简易的字眼，希望广大市民提供意见，强调不希望出现「诱导性咨询」。他相信规划最终文件，会有一定数目的指标，但不会太多，具体目标可在《施政报告》交代。

李家超专访｜五年规划有一定数目指标 惟不会太多

李家超表示，跟咨询专家意见不同，今次咨询文件讨论内容较阔，用词较简易，目的是希望市民提供意见，「任何人就算只是很短时间、粗略看，都有涉及自己有兴趣、关心的地方，都可以提意见。」他强调，政府不希望出现「诱导性咨询」，收窄意见的可能性，直言「我诱导你讲这个，但其实可能更好的方法，那是否应该更开放地去听意见呢？」

问及「五年规划」是否设有量化的续效指标，李家超回应指，若参考上海、深圳等做法，通常会列出20多项指标，但真正具体的指标会体现在每年工作报告中。他相信，本港五年规划会有一定数目的指标，但不会是广泛、大量，因为这是方向性文件；而特首每年的《施政报告》，则需在各个政策领域设定具体指标，目前《施政报告》已设有过百项指标，未来各领域的指标数量如何调整，视乎实际情况而定。

简约公屋列入长远政策？李家超：因地制宜 有「填补空间」考虑

简约公屋是本届政府新政策，属过渡性质，不过五年规划咨询亦有提及简约公屋，是否意味会长远持续？李家超表示，简约公屋本身有「填补空间、容量」的考虑，「如果没有空间需要填补，就不需要这个计划。」至于这个需要会持续到何时，他认为要因时制宜、因地制宜，不能一概而论。他又感谢地产商提供闲置土地，帮助弱势社群。至于能否继续获得有关土地，他认为涉及机遇问题，但政府会努力争取。

政府近年积极发展北都，商界、发展商在政治层面支持发展，惟实际投资非常审慎。李家超表示，北都占香港总面积约三分之一，投资巨大，理解企业家关注回报率，强调政府角色是制定长远政策，让投资者看到整个项目是「有回报」。

以河套为示例 证明北都投资有回报

他以河套区发展为例，由政府自投资，其后陆续批地予企业自行建设发展，批地年期可长达50年。首批土地批出后，相关企业约3年左右便会投入营运并产生业绩，市场便可亲眼见证投资回报。他强调：「当越来越多例子，大家明白河套发展已经那么成功，其他北都发展都一样成功，可能只是时间有短有长，大家就可以『计到数』。」

李家超表明，政府愿意透过政策将整个项目的收成期拉长计算，「我们如果设计到整个项目，包括拨款、融资拉长去计，可能『5年未必回报，但8年就可以赚』，你要提供这个愿景。」他强调国家发展势头强劲，「十五五」规划明确给予香港很多机遇。

特首李家超指，新皇岗口岸需时装修及演练。

新皇岗口岸需时装修及演练

另外，对于新皇岗口岸何时启用，李家超表示人大常委会下周将审议相关议案，当获得通过，政府获授权及国务院批覆后，即可展开立法工作。他透露，口岸联检大楼的整体建筑已完成，但未完成装修，口岸运作所需的桌椅、萤幕、指示牌、通道走向，以至哪些房间用于安检、搜身等设计，仍需时确认。

李家超强调，口岸开通的演练和系统的顺畅运作至关重要，尤其重视人流安全、电脑安全、传染病发现、危险品处理等，都需时制定，「我当然希望能压缩时间，但需要充分演练，我也不想重复当年机场开幕运作方面的问题。」

记者：陈嘉洛、林剑、黄子龙

摄影：伍明辉、刘骏轩