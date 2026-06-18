香港五年规划︱李家超出席港区人大、政协咨询会 盼各界共同贡献力量

特区政府正积极筹备编制香港首个五年规划。行政长官李家超今日（18日）下午分别出席了港区全国人大代表和港区全国政协委员的香港五年规划咨询会，亲自听取他们就规划提出的各项建议。这也是继4月下旬后，李家超再次就香港五年规划，与港区全国人大代表和港区全国政协委员进行深入的交流与探讨。

李家超表示，港区全国人大代表和港区全国政协委员均是爱国爱港的中坚分子，对国家发展和国家「十五五」规划有充分的认识，同时亦对香港未来如何融入和服务国家发展大局，拥有深入的见解。

吁人大政协积极向大众介绍五年规划

香港五年规划的公众咨询期已于本周一（15日）正式展开。李家超强调，特区政府在编制这份规划时，一定会充分考虑在咨询期间收到的所有意见和建议，以认真、务实的态度，将各方意见与研究分析进行整理，协助制定出香港第一份具前瞻性、方向性、策略性和可操作性的五年规划。

李家超期望，港区全国人大代表和港区全国政协委员作为各个界别的翘楚，能够继续在各自的岗位上发挥力量，积极向社会大众介绍和推广五年规划的意义与内容。他亦呼吁广大市民踊跃参与公众咨询、表达意见，共同为制定香港首个五年规划贡献力量。