洪前铁路研南延至机场 田北辰：万万不能 只会继续逼爆屯马线

国家「十五五」规划提出推进港深西部铁路（洪前铁路）前期工作，路政署署长邱国鼎日前接受《星岛》专访时表示，署方同时研究项目向南延伸接驳至欣澳及香港国际机场。一直关注「洪前铁路」的实政圆桌召集人田北辰今日（18日）在社交平台发文，认为只应接驳至欣澳，而非连接机场，以发挥分流作用并完善本地交通网络，否则只会继续「逼爆」屯马线。

直驳机场忽略本地交通需求 倡欣澳设大型转车站

田北辰指近年一直向政府反映，若港深西部铁路仅以洪水桥作为终点「完全无意思」，只会加剧屯马线的挤迫情况，因此必须向南延伸。然而，对于有消息指延伸路段可能直接接驳机场，他指实政圆桌认为「万万不能」。

他解释，直驳机场的方案基本上只便利转机旅客，却忽略本地交通策略的重要性。由于乘客不会选择前往机场再转车出市区，最终仍会依赖并「逼爆」屯马线。相反，若铁路接驳至欣澳，乘客便可转乘东涌线出市区，有效分担屯马线的客运压力。

田北辰表示，有信心政府最终会采纳接驳欣澳的方案。他建议在欣澳兴建大型转车站，并为机场快线增设中途站。他认为能同时满足市民出市区及前往机场的需求。虽然工程具挑战性且涉及不同票价系统的转驳，但他指出，目前机场快线面对机场巴士的竞争，流量出现不足。此方案正好能善用机场快线的运力，同时方便内地旅客转乘前往机场。

相关新闻：

专访｜港深西部铁路明年招标 另研南延至机场及欣澳 邱国鼎：客流量料将超越罗湖

港深西部铁路或延至香港机场及南沙 田北辰倡经欣澳疏导屯马线

促落实屯门沿岸铁路配合北都发展

此外，因应「北部都会区」逐渐成形及未来人口迁入，田北辰重提时任特首林郑月娥曾作出的承诺。他促请落实屯马线南延至屯门码头后，再兴建一条途经三圣、黄金海岸、扫管笏及小榄，最终接驳至欣澳的铁路。

他强调，乘客可透过该路线于欣澳转乘东涌线，或于荔景转乘荃湾线前往九龙及过海，预计能服务高达50万名屯门及屯门沿岸居民。田北辰明言，即使离开议会「都会一直继续追呢条线！」