陈茂波访沪︱与中证监主席吴清会面 再访上海黄金交易所及浦发银行 深化两地合作

财政司司长陈茂波今日（6月18日）继续在上海的访问行程，深化沪港两地在金融、创科及经贸等领域的合作，进一步发挥香港作为「超级联系人」和「超级增值人」的角色。

上午，陈茂波与正在上海出席陆家嘴论坛的中国证券监督委员会主席吴清会面。双方就继续支持内地企业来港上市、优化内地与香港资本市场互联互通机制，以及推进两地金融监管合作等议题，进行深入交流。香港证券及期货事务监察委员会行政总裁梁凤仪亦有参与。

其后，陈茂波到访上海黄金交易所，与理事长余文建会面，就沪港两地黄金市场的合作协同发展交换意见。随后，他到访浦发银行，与董事长张为忠会面，重点讨论推进两地金融合作，尤其是支持金融更好服务内地企业拓展海外业务，以及赋能科创生态圈。

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访AI领军企业 欢迎赴港上市集资

陈茂波亦到访两家在人工智能领域的领军企业。其中一家专注于分布式人工智能云计算服务，并已在香港设立境外总部，为海外用户提供算力服务；另一家则致力于开发新一代光子计算芯片，以「光计算」技术突破算力瓶颈。

陈茂波与两家企业的负责人深入交流。他指出，国家「十五五」规划明确提出培育壮大新兴产业和未来产业，同时扩大高水平对外开放，更多内地创科企业正借此机会积极连接和整合各地资源、布局全球，提升在产供链中的竞争地位。香港汇聚海内外资金和顶尖人才，拥有国际化的数据资源与丰富的应用场景、健全的知识产权保护制度，以及优质、全方位的金融和专业服务。他欢迎两家企业积极考虑来港上市集资，善用香港独特的国际化优势，进一步拓展国际业务。

下午，陈茂波结束上海行程，转抵南京继续访问。傍晚，他将与江苏省常务副省长马欣会面，就深化苏港合作交流意见。陈茂波明日（6月19日）将继续在南京的访问行程。