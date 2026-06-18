网约车︱议员忧行程数目仅由刊宪公告  局方研灵活处理特殊情况

规管网约车的附属法例早前已刊宪，立法会相关小组委员会今早（18日）召开会议。多名议员关注将来指明网约车行程数目的安排，不是附属法例，而是经宪报公告处理，并没有详细说明处理特殊情况的安排，担心或会引起争议。

业界或乘客会有争议 立法会参与至为重要

运输及物流局首席助理秘书长郭善儿表示，续期申请需要满足一系列的标准才可获运输署长批准，大部份条件会与首次发出车辆许可证相同，包括申请人是驾驶许可证的持有人、是车辆的登记车主等，而为了确保网约车发挥有效的运力，故相关的私家车需在指定期间，完成指定的行程数目，运输署长则可透过公告，指明行程数目或计算方法。

劳联周小松表示，若网约车持牌人因某些原因不能达到最低营运要求时，例如不幸发生交通意外，涉事车辆需修理9个月，又或司机受伤入院数月，当局在续牌时会否有特别处理。

选委界陈绍雄表示，法例中列明，指明行程数目只需运输署长通过宪报公告即可，而非附属法例，认为这安排上无论是业界或乘客都会有争议，故立法会参与是较为重要，不明为何当局没有将此纳入附属法例当中。他又称，整个附属法例是给予运输署很大的权力，包括豁免安排，不明为何当局在处理指明行程时，又不延续这个豁免条款。

有多种表述方法局方会积极探讨

运输及物流局局长陈美宝称，有些人会关注会否有人拿到牌照但不提供服务，但亦关注若司机或因某些原因未能完成营运要求的情况，会研究以灵活方式，让网约车的车主因应自身情况达到标准，但因需清晰牌照条款，故在法例会有列明条款，之后署长的公告中，指明的行程数目可以有很多种表述方法，可以是每日或每月，甚至容许车主可在牌照有效期内拉上补下，会积极探讨。

选委界苏绍聪表示，明白局方想以行程手段处理指明行程数目，但认为当局应提早说明指明行程数目考虑的因素，因这将影响市场对网约车的需求，且若当局在特殊个案上决定不为申请人续牌，申请人是可申请覆核，届时当局拒绝续牌是否合理，背后考虑的因素会是审裁处考虑的方向。

电子化续期相信申请人有足够时间处理

航运交通界林铭锋表示，法例规定网约车持证人续证期不可迟过届满期前1个月，假设涉事人有特别事，如在外地发生意外不能回港，赶不及申请时，署方会否接纳这个申请。

运输及物流局副秘书长叶海鹰表示，法例列明续牌申请期，是不早过到期前4个月，亦不能迟过到期前1个月，加上将来会有电子化续期安排，相信是便利的做法，申请人亦会有足够的时间去处理。

记者：郭咏欣

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