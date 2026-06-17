夏宝龙晤本港政界元老 透露「不过夜」原因 肯定北都建设：不止看到曙光，更是阳光

中央港澳办主任夏宝龙今日（17日）完成在香港的两日考察调研行程。他下午在礼宾府与本港10名资深政界人士茶聚，包括基本法委员会前副主任梁爱诗、全国人大前常委范徐丽泰、谭耀宗、全国政协常委陈冯富珍、全国港澳研究会顾问刘兆佳、行政会议成员汤家骅等，历时约2小时。谭耀宗向《星岛头条》表示，夏宝龙提到大家是好朋友、「知名人士」，很尊重大家，因挂念大家故邀约见面，席间各人分享中央对港事务的看法。

夏宝龙来港为何无留宿? 谭耀宗引述对方: 想体验两地通关便捷

至于谈及哪些话题，谭耀宗指夏宝龙肯定特区政府编制「五年规划」，这是中央的要求，因香港要主动对接国家「十五五」规划。席间亦有轻轻提及宏福苑事件，谭耀宗引述夏宝龙表示，中央支持特区政府调查事件，以及当中可能涉及的利益关系，但没具体指明对象。

夏宝龙今次来港并无留宿香港，谭耀宗引述对方指，想体验一下两地通关的便捷，又称赞新皇岗口岸的设计好。

夏宝龙对北都建设印象深刻 肯定特区政府工作

有与会者引述，夏宝龙对北都建设印象深刻，肯定特区政府工作，形容不止看到曙光，更是阳光。

汤家骅接受查询时表示，夏宝龙在席间主要谈及北部都会区进展，并期望未来「五年规划」能更臻完善，以对接国家「十五五」发展蓝图。被问及会面中是否触及政制改革等议题时，汤家骅表示没有，整场谈话性质轻松，属于朋友间的闲聊，并非官式政策讨论场合。