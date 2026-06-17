北都︱「金融咨询工作小组」举行首次会议 探讨更多可行融资方案 推动项目落实

香港金融管理局和香港银行公会共同成立的「北部都会区金融咨询工作小组」于今日（17日）举行首次会议。与会代表来自金管局、银行公会、发展局、创新科技及工业局、港深创新及科技园有限公司，以及21家工作小组参与银行。

会议讨论北都最新进展及相关金融服务需求

会议讨论了北部都会区（北都）的最新进展及相关金融服务的需求。讨论重点包括（一）北都短期重点项目发展与机遇：发展局及创新科技及工业局介绍了北都在未来3年的重点发展项目及融资需求，包括现正进行招标的河套深港科技创新合作区香港园区第一期4幅地块及洪水桥／厦村新发展区内的首个「片区开发」项目。相关资讯将有助银行更好地规划业务和配置资源，以不同方式支援项目，例如透过银团贷款、债券发行及其他配套金融服务等，积极参与北都发展。

「北部都会区金融咨询工作小组」会议由香港金融管理局（金管局）副总裁阮国恒（中）和香港银行公会署理主席陈文（右）共同主持。金管局助理总裁（银行监理）朱立翘（左）亦有出席。

发展局副秘书长（规划及地政）翁佩云（左）及创新科技及工业局副局长张曼莉（右）在「北部都会区金融咨询工作小组」会议上介绍北部都会区的重点发展项目及融资机遇。



（二）多元化发展模式的融资安排：鉴于北都项目采用多元化的开发模式，例如「片区开发」及成立园区公司以采取更多公私营合作等，有关发展的规模、融资年期、项目范畴、营运模式及期限均与一般传统发展项目或有所不同。工作小组参与银行将探讨按个别项目度身订造融资安排，以助加快推动北都产业发展及吸引其上下游企业落户。

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（三）支持北都可持续发展：工作小组参与银行承诺会参考《香港基于自然的解决方案设计指引》以及金管局的「可持续金融行动计划」，为符合《指引》及国际绿色与可持续标准的北都项目提供可持续金融方案，以支持北都发展与保育并存，同时提升银行业的气候韧性。

随着北都发展在不同范畴持续推进，工作小组未来将继续探讨更多可行的融资方案，与政府及相关持份者紧密协作，推动落实北都项目，为经济发展提供坚实支持。