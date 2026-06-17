立法会讨论培育职专人才推动创科议案 议员倡借鉴外地经验提升职专社会地位

经民联党魁吴永嘉今日（17日）在立法会提出「培育国际化职专人才，推动创科发展」无约束力议员议案，多位议员就提升职专教育地位、加强产学研对接等提出修正案及建议。创新科技及工业局局长孙东回应指，政府将深化创科生态建设，透过三大创科园区与五大研发机构，促进上中下游协同发展。

港产航天员创历史 吴永嘉促乘势推动职专创科

吴永嘉表示，随著首位港产航天员、载荷专家黎家盈即将代表国家升空，并亲自操作由香港科技大学研发的「天韵相机」，这项历史性突破充分证明香港的科研人才与发明已获得国家高度认同。香港必须乘势而上，大力发展创科。

他指出，创科的成功不仅依赖传统学术人才，更需要著重实践的职专人才。职业专才教育不单传授实用技能与专业知识，更著重培养积极的工作态度，范畴涵盖工程、航空、航海等领域。这群具备实务经验的人才，正是推动创科成果转化并落地成为实际产业的核心力量。

自2014年起，政府开始推动职业专才教育，近年更见证香港都会大学成为本港首间应用科学大学，并与圣方济各大学、东华学院等院校成立「香港应用科学大学联盟」。尽管相关院校和学生人数有所增加，但数据显示，本港创科及相关产业从业员占总就业人数仅为1.6%。这反映出人才与产业未能精准对接的痛点，因此当局必须制定清晰的发展路线图和具体时间表，促进人才与产业一体化发展。

倡借鉴国内外课程 提升职专社会地位

吴永嘉表示，为提升职专教育的社会地位，香港应积极借鉴外地经验，如德国的「双轨制」教育、英国的「T-level」课程等，而国务院于2019年印发《国家职业教育改革实施方案》，首句即强调职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。他认为香港应参考上述做法，由政府主导推广，理顺职专教育的规划与管理，从根本上扭转传统观念，提升职专的社会地位。

劳工界李广宇提出修正案，期望加强职专教育与创科等产业相衔接，以提升职专人才的就业潜力、晋升力及跨境流动能力，并用好「内联外通」优势，培育国际化和具跨境实务经验的职专人才。民建联张培刚亦提出修正案，强调全球科技变革与产业转型正加速推进，而香港正处于经济转型升级的关键节点，促请特区政府推动适时调整职专教育的课程内容，以更紧扣香港新型工业化的需求，并构建「先聘用、后培训」的人才培训阶梯，借此改变社会对职专教育的传统观念，提升职专教育对香港新型工业化发展的推动作用。

选委界伍焕杰促请特区政府公布职专教育与创科人才培育的5年发展目标、具体时间表及量化指标，包括学生参与人数、跨境实习比例及产学研合作成果，以及优化职专学历的国际认证与衔接机制，并推动本港与粤港澳大湾区及「一带一路」沿线国家的专业资格互认，以加强本港创科和职专人才的国际竞争力。

范骏华指出，职业专才教育是香港发展新质生产力的核心力量，与经济社会发展紧密相连。

孙东：深化三大园区布局 实现「以产聚才」良性循环

创新科技及工业局局长孙东指出，经过过去几年的努力，香港的创科生态日益蓬勃。创科业界的就业人数由2014年的约3.5万人增加接近7成至2024年约5.9万人。2025年香港有超过5,200间初创企业，比10年前增加超过4倍；更从2014年完全无独角兽企业，到目前已见证约20间独角兽企业诞生。另外，按照最新的国际标准和更新后的统计框架，推算2024年香港「制造及新型工业产业」占本地生产总值的3.8%，反映新型工业化政策正有效地推动香港经济多元化及提升竞争力。

孙东表示，政府各政策局将在此基础上持续深化、加速推进。在创科发展格局方面，创科及工业局会在巩固提升香港高校科研水平的基础之上，继续高水平建设三大创科园区、五大研发机构的发展格局，促进上、中、下游协同发展。三大创科园区是指位于香港南边的数码港、中部的香港科学园，以及位于北部的港深创新及科技园（河套香港园区）和现正加速开发的新田科技城。北中南的格局将为香港构建完整的生态圈，形成人才与产业互相促进的良性循环，充分发挥以产聚才的作用。

除三大园区，政府亦全力推进五大研发机构的发展。在原有的香港生产力促进局及香港应用科技研究院的基础上，当局新成立了香港微电子研发院和香港人工智能研发院，并正筹备成立生命健康研发院。相关研发机构将围绕国家战略需求以及香港具备优势的产业，致力吸引全球创科领军人才与科研团队来港，期望在未来实现更多原创性及引领性的成果与重大突破。

新界北谭镇国表示支持议案。他指出本港正经历产业转型，2030年创科界人力需求将逾10万人。他认为北都大学城是推动教学创新的平台，应吸纳德国的经验，院校、科研机构、产业网络深度连接，学生透过共同研发，将基础研究转化为实际应用，真正做到「入学」即「入行」。他续指，都会大学及东华学院等有意进驻，直接对接市场需求，有助培育具竞争力的专才并打响「留学香港」品牌。

他强调优化现有培育管道同样重要，指职业训练局（职训局）正转向培养绿色能源及人工智能等高端人才。职训局透过25个行业委员会紧贴市场并动态调整课程，是人才与时并进的关键。他期望政府完善职专体系，为创科发展贡献长远动能。

范骏华建议职专课程应紧贴产业需求

范骏华指出，职业专才教育是香港发展新质生产力的核心力量，与经济社会发展紧密相连。惟本港「唯有读书高」观念根深蒂固，不少人仅视大学学位为就业敲门砖，导致职业训练局（VTC）收生人数持续下跌。他强调学术与职专教育并无高低之分，必须透过优化升学阶梯与深化产教对接来扭转现状。

范骏华建议职专课程应紧贴产业需求，参考内地及海外经验推行「边学边聘用」模式，并将职业启蒙前置到初中阶段。同时，他倡议政府放宽「职专毕业生留港计划」（VPAS）及「Vplus专才进修资助计划」门槛，将资助由公营机构延伸至历史悠久的自资职专院校，构建覆盖全港劳动人口的培训链。

范骏华更建议利用本港背靠大湾区的优势，加快两地职专资历互认，鼓励人才到大湾区就业创业，并提升本地文凭的国际含金量。此举能为职专人才提供更多元、稳定的发展平台，长远助社会破除成见，让职专教育成为青年的康庄大道。

记者：李健威