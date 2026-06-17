夏宝龙访港︱香港总商会对夏宝龙来港调研感鼓舞 将以此为契机与政府合作推动北都发展

中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙今日（17日）在港进行第二日考察调研行程。香港总商会主席金泽培表示，中央港澳办及国务院港澳办主任夏宝龙于北部都会区进行考察调研，先后走访洪水桥／厦村、元朗微电子产业园、古洞北及河套香港园区等地，了解该区的总体规划。总商会对中央政府高度重视并坚定支持北部都会区发展感到极大鼓舞。中央的支持为北都从蓝图迈向实质营运奠定了坚实基础。总商会将以此为契机，继续与政府紧密合作，推动此项重大发展项目，共同把握北都在创科、基建及产业升级上带来的庞大机遇，并就工商界的观点和建议作出积极贡献。

北都将巩固香港作为领先国际金融与创新枢纽地位

他表示，北部都会区已正式纳入国家「十五五」规划重点，并将同步纳入香港首份「五年规划」。这包括加快部署北部都会区的建设，将其定位为「十五五」期间对接国家发展「新质生产力」的重要战略平台、引领全球的创新科技高地、以及国际高端人才集聚区。总商会上月在提交予政府考虑的意见书中，提出了多项优先发展领域。总商会相信透过优化规划、土地整合及融资机制等策略，并建立具竞争力、可持续发展且具前瞻性的生态系统 ，北部都会区将巩固香港作为领先国际金融与创新枢纽的地位。

「五年规划」对香港具有划时代的意义。这不仅是香港首份中长期发展蓝图，更标志着特区政府从过去的「对接」转向「主动规划」。总商会对此感到非常鼓舞，认为这将为工商界提供更清晰、稳定的营商预期。总商会现正积极收集会员及业界的意见，以编制及提交政策倡议书。